Death Stranding: Director's Cut, une bande-annonce de lancement sous tension pour la version PC déjà dévoilée

Death Stranding est à l'origine sorti sur PlayStation 4, le titre de Hideo Kojima a encore une fois divisé les foules, mais les joueurs qui l'ont apprécié ne l'ont pas fait qu'à moitié. Le titre a eu par la suite droit à son portage sur PC, puis à une Director's Cut sur PlayStation 5, apportant quelques améliorations et nouveautés.

La suite logique, c'est donc l'arrivée de cette Director's Cut sur PC, qui se fera la semaine prochaine, mais Kojima Productions partage dès maintenant la bande-annonce de lancement. Ici, pas de blabla, tout est axé sur la mise en scène et la tension. Rappelons tout de même que cette Director's Cut de Death Stranding rajoute un mode Photo, un framerate plus élevé, une compatibilité avec les écrans ultra-larges, les DLC Cyberpunk 2077 et Half-Life, ainsi que des nouveautés pour la campagne, dont des missions scénarisées inédites avec de nouvelles zones et des ennemis encore jamais vu dans le jeu de base, un système de combat amélioré ou encore des courses de véhicules sur circuits.

Si vous avez déjà Death Stranding sur PC, la mise à jour coûtera 9,99 €, sinon, le titre de base est actuellement à 53,99 € chez Gamesplanet.

