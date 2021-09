TEST Death Stranding Director’s Cut : une version PS5 qui amuse gentiment les mirettes

Écran large + 4K = parfait





Death Stranding est une production qui a divisé pas mal de joueurs. Catastrophique pour certains, œuvre magistrale pour d’autres. Sony Interactive Entertainment a pris la décision de sortie une édition dite « Director’s Cut », un nom qui ne plaît pas forcément à Hideo Kojima. Au programme du jour ? De nouveaux rendus, de nouvelles missions, de nouveaux équipements... Bref, la totale ! Qu’avons-nous pensé de cette nouvelle version ? Il est temps de vous livrer nos impressions.

Death Stranding est bien plus éclatant sur la PlayStation 5.

Si vous avez déjà le jeu sur PS4 et que vous souhaitez transférer vos données, sachez que votre cerveau va fumer dans tous les sens et vos neurones vont exploser. Et pour cause, rien n’est intuitif, il faut se rendre « in-game », ne pas avoir d’activités en cours et aller dans un menu spécifique pour envoyer votre sauvegarde sur un serveur dédié. Il faut ensuite foncer dans le menu de l’édition PS5 pour récupérer votre aventure. Seulement voilà, il y a un gros « mais ». Dites adieu à vos contenus partagés (qui seront remplacés par du neuf sur le nouveau serveur »), oubliez aussi les marchandises et les véhicules récupérés (ou non) sur le terrain. En d’autres termes, c’est frustrant et énervant. Pourquoi ne pas avoir fait quelque chose de plus simple ? Est-ce si difficile de laisser/transférer les objets débusqués ? Bref, nous devons faire avec...

Parlons peu, parlons bien et allons à l’essentiel, les graphismes. Sans surprise, Death Stranding est bien plus éclatant sur la PlayStation 5. Seulement voilà, il y a tout de même des imperfections. Comme ? En mode « Performances », qui pousse le framerate à son maximum (60 fps), nous avons constaté des textures et des éléments de décor apparaître de temps en temps sans crier gare. Ce petit défaut disparaît si vous favorisez l’autre mode, « Qualité », qui booste l’image en 4K. Ici, la fluidité est tout de même au rendez-vous ; juste que les 60 fps vacillent par moment, mais rien de gênant en soi. Pour le coup, nous vous conseillons d’y jouer en top qualité pour supprimer ces petites lacunes visuelles. Autre point, il est possible de passer en « écran large » (21:9). Certes, deux bandes noires apparaissent sur la TV, mais quel plaisir d’avoir une vision plus étendue, surtout pour anticiper certains ennemis. Quoi qu’il en soit, le choix nous est donné et c’est vraiment agréable.

Concernant la prise en main, certaines fonctionnalités de la DualSense sont usées pour immerger comme il se doit le joueur. Ainsi, les vibrations sont en accord avec les actions à l’image. Par exemple, lorsque Sam se déplace, nous sentons les pas du personnage sur chaque côté de la manette. Selon les situations, les gâchettes, permettant de garder l’équilibre ou d’user d’une arme, deviennent légèrement plus dures. C’est prenant, amusant et ça ne fatigue pas comme certains jeux.

L’homme qui valait 3 milliards





Bien évidemment, une nouvelle mission est disponible et n’apporte pas grand-chose, mis à part le fait de grossir la durée de vie. Ainsi, un lieu fait son apparition, Ruined Factory, où nous devons récupérer une cargaison quelque peu... spéciale. Les environnements, toujours dévastés, sont plaisants à l’œil. Et les nouveaux éléments dans le jeu, quoi de neuf docteur ? Eh bien, l’équipe a rajouté le pont Chiral qui permet de passer des endroits difficiles (ravins ou autres) en toute simplicité, ou encore les Jump Ramps pour franchir/sauter de grandes distances avec un véhicule ; petit conseil, essayez-les avec une moto, vous allez vous envoler vers d’autres cieux...

L'expérience reste magistrale et divertissante.

Vous en voulez encore ? La catapulte à marchandises vient nous dire bonjour et donne la possibilité d’éjecter, loin, très loin, des objets en tout genre, le Maser Gun, lui, maîtrise des machines avec de l’électricité en deux temps, trois mouvements, et le Buddy Bot, un robot/compagnon, peut transporter des colis imposants, mais aussi servir de moyen de transport. Tous ces ajouts apportent un côté « assisté » à notre odyssée qui devient un peu trop facile à notre goût. Ces nouveautés vont un peu à l’encontre de l’esprit du jeu qui est de se débrouiller avec peu de moyens pour arriver à nos fins. Bien évidemment, libre à vous de les utiliser ou non, mais la tentation sera toujours trop forte, vous ne les laisserez pas trainer dans votre inventaire...

Pour le délire, une piste de course voit le jour ; oui, oui, vous avez bien lu. Ce contenu vise les personnes qui ont déjà achevé cette production dans tous les sens, mais sincèrement, ce n’est pas... fou. Vous allez donc utiliser des ressources pour essayer de vous amuser avec une nouveauté inutile et, surtout, ennuyante. Et pour terminer, les temps de chargement sont dorénavant quasi-inexistants. Une partie se lance rapidement, nul besoin d’attendre de longues minutes devant son écran. Un véritable bonheur.

Death Stranding Director’s Cut est un bon portage, avec quelques ajouts visuels plaisants et des temps de chargement rapides. Concernant les nouveaux contenus, il y a à boire et à manger, c’est un peu à nous de faire le tri dans tout cela. Cette nouvelle édition est, selon nous, destinée principalement aux joueurs qui n’ont jamais touché à cette œuvre dantesque qui marque les esprits. Les autres seront un brin frustrés de perdre divers équipements et véhicules en transférant leur sauvegarde. Malgré les ajouts adoucissant la difficulté, l’expérience reste magistrale et divertissante. À faire si vous l’avez loupé...

Les plus Les diverses options visuelles

Les temps de chargements

Le Maser Gun, vraiment efficace

Le Buddy Bot, pratique, mais n’abusez pas trop de lui

Les nouveaux challenges, pour passer le temps

Les sensations à la DualSense, terribles Les moins Le transfert de sauvegarde, au secours !

La catapulte à marchandises, pas très utile…

Le jeu devient un peu trop facile avec certaines nouveautés

