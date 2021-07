Death Stranding: Director's Cut n'est pas vraiment une director's cut selon Hideo Kojima

Sorti il y a maintenant plus d'un an et demi sur PlayStation 4, Death Stranding va avoir droit à une Director's Cut sur PS5 en septembre prochain. Une version qui proposera des graphismes améliorés grâce à la puissance de la nouvelle console de salon de Sony, des optimisations dans le gameplay, mais également du contenu additionnel inédit.

Mais pour Hideo Kojima, Death Stranding: Director's Cut n'est pas réellement une director's cut. Le Japonais est cinéphile et comme il le rappelle sur Twitter, le terme de director's cut est utilisé dans le cinéma lorsque le réalisateur n'a pas eu l'opportunité de proposer un premier montage comme il le souhaitait, à cause des producteurs ou du temps limité. La director's cut au cinéma est donc la vision d'origine du réalisateur enfin concrétisée, mais dans le cas de Death Stranding: Director's Cut, eh bien, les joueurs auront droit à une version agrémentée de contenu développé après la sortie, Hideo Kojima n'aime donc pas vraiment le terme utilisé ici :

La director's cut dans un film est un montage additionnel d'une version abrégée qui a été soit publiée à contrecœur parce que le réalisateur n'avait pas le droit de le monter, soit parce que le temps d'exécution a dû être raccourci. Dans le jeu, ce n'est pas ce qui a été coupé, mais ce qui a été produit en plus qui a été inclus. Director's Plus ? Donc, à mon avis, je n'aime pas l'appeler « director's cut ».

Visiblement, le concepteur japonais n'a eu son mot à dire pour le sous-titre de Death Stranding: Director's Cut, également utilisé dans Ghost of Tsushima Director's Cut, autre exclusivité PS5 qui là aussi aura droit à du contenu inédit. De quoi donner des sueurs froides à Sony et au département marketing de ces deux titres, et qui va d'ailleurs à l'encontre du terme director's cut si les concepteurs n'ont pas le choix du titre. Quoi qu'il en soit, les joueurs auront bien du contenu inédit à découvrir, la date de sortie de Death Stranding: Director's Cut est fixée au 24 septembre sur PlayStation 5, et vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Cdiscount.