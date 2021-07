Ghost of Tsushima Director's Cut annoncé sur PS5 et PS4, avec l'île inédite d'Iki et une mise à niveau payante

Vous reprendrez bien un peu de Ghost of Tsushima ? En effet, comme l'indiquait l'ESRB en début de semaine, Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch viennent de dévoiler une version Director's Cut de leur jeu, à l'instar de ce qui sera proposé pour Death Stranding, même si nous n'en savons pas plus pour ce dernier. Avant de voir en détail les nouveautés qu'elle contient, place à une bande-annonce qui résume déjà bien toutes ses promesses.

Pour commencer, Ghost of Tsushima Director's Cut sera bien disponible sur PS5 et PS4, la ressortie sur cette dernière console s'expliquant par le fait puisqu'il y aura une extension inédite ajoutant l'île d'Iki comme le voulait la rumeur, bien qu'il ne soit nullement fait mention de « Ghost of Ikishima ». Accessible dès l'Acte 2 lorsque la région de Toyotama est débloquée, Iki proposera d'une part une histoire inédite vaguement teasée, avec son lot de nouveaux personnages et environnements à explorer, mais aussi un set d'armure pour Jin et sa monture, des mini-jeux, des techniques de combat supplémentaires, de nouveaux types d'ennemis et la possibilité de caresser d'autres animaux ! Les amateurs de Trophées auront aussi leur dose de récompenses à déverrouiller.

Jin se rend sur cette île pour enquêter sur les rumeurs d’une présence mongole. Il se retrouve vite au cœur d'évènements qui prennent une tournure très personnelle pour lui et le forceront à revivre des moments traumatisants de son passé.

Sur PS5, les joueurs peuvent s'attendre à une résolution dynamique en 4K jusqu'à 60 fps, comprendre par là que le framerate ne se maintiendra pas à cette valeur tout au long du jeu, aux retours haptiques, et à l'utilisation des gâchettes adaptatives de la DualSense et à l'audio 3D, mais aussi à la synchronisation labiale en japonais. Oui, à en croire le PlayStation Blog, seule la PlayStation 5 est capable de ça via le rendu des cinématiques en temps réel...

Pour terminer, Ghost of Tsushima Director's Cut est attendu le 20 août et il sera possible de transférer sa progression de la PS4 à la PS5 pour ne pas devoir tout recommencer. En revanche, la tarification risque de faire grincer des dents les joueurs PS4 possédant déjà le jeu, puisqu'en plus du coût évident lié à l'extension inédite en cas de passage à cette version, SIE a trouvé bon de faire payer 10 € de plus la mise à niveau PS5.

Ghost of Tsushima Director's Cut : 69,99 € sur PS5 ;

59,99 € sur PS4.

Si vous possédez déjà Ghost of Tsushima sur PS4 : Vous pouvez précommander une amélioration vers la version Director's Cut sur PS4 pour 19,99 €. Cette amélioration sera disponible le 20 août. À partir du 20 août : Si vous avez acheté la version Director's Cut sur PS4, vous pourrez passer à la version Director's Cut sur PS5 à tout moment pour 9,99 € ;

Vous pouvez aussi procéder à une amélioration de la version originale de Ghost of Tsushima sur PS4 vers la Director’s Cut sur PS5 pour 29,99 €.

À cette même date, une mise à jour gratuite sera également diffusée pour le jeu d'origine, améliorant le mode Photo et ajoutant des options d'accessibilité (mapping des touches, verrouillage des ennemis en combat et possibilité de masquer le carquois). Le multijoueur Ghost of Tsushima: Legends va aussi être amélioré avec l'ajout d'un nouveau mode de jeu, dont la révélation se fera prochainement, sans doute à l'occasion du premier anniversaire.

Si jamais vous êtes trop pressés et souhaitez découvrir l'aventure de Jin Sakai, Ghost of Tsushima est vendu 44,66 € sur Amazon.