RUMEUR sur Ghost of Ikishima : une extension stand-alone à venir bientôt pour Ghost of Tsushima

Contrairement à The Last of Us Part II qui a enfin eu droit à sa mise à jour next-gen, Ghost of Tsushima n'a pas encore été optimisé pour PS5. Les développeurs ne l'ont pourtant pas oublié, entre des patchs pour améliorer sa qualité sur PS4 et surtout un mode Legends avec des missions coopératives en ligne totalement inédites.



We’ll actually be seeing this in 2021 believe it or not. But I think someone is about to get in big trouble for this getting out. https://t.co/jZvgdsAHHP — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Alors, quelle est la suite pour Sucker Punch Productions ? Une offre d'emploi a indiqué que le studio planchait sur un « jeu multijoueur spectaculaire » en coopération, mais nous n'en savons pas plus à cette heure. Selon Nick Baker de XboxEra, connu pour avoir des sources proches de l'industrie du jeu vidéo, l'équipe n'en aurait en tout cas pas tout à fait fini avec la licence Ghost of Tsushima. Il a laissé entendre sur Twitter qu'une extension stand-alone à la Hivebusters de Gears 5 serait en préparation pour 2021. Il a même lâché ce qu'il pense être son nom : Ghosts of Ikishima.

Le DLC narratif de The Coalition proposait pour rappel une campagne de plus de 3 heures jouable seul ou jusqu'à 3. La présence d'un « s » aux Fantômes d'Ikishima laisse en tout cas penser à une aventure à plusieurs, ce qui collerait en plus au profil que les développeurs cherchaient à recruter... Sucker Punch en profitera-t-il pour proposer une version PS5 du jeu de base, voire pour rendre la nouvelle exclusivement accessible sur next-gen ? Certains imaginent déjà un portage sur PC, aura-t-il également lieu au passage ? Affaire à suivre, en admettant déjà que ce projet existe bel et bien.

Think Gears Hivebusters. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

D'ici là, Ghost of Tsushima est disponible pour 47,95 € sur Amazon.fr.

You’re right I think. It probably is Ghost. I keep saying Ghosts for the first one too. Force of habit. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Mise à jour : le titre pourrait finalement être Ghost of Ikishima, sans « s », ce qui rendrait son approche multijoueur moins obligatoire.