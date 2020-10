Ghost of Tsushima : mise à jour 1.13, premier Raid et défis hebdomadaires pour le multijoueur Legends

Ghost of Tsushima a pris une nouvelle dimension la semaine dernière avec l'arrivée de Legends, son mode multijoueur coopératif jouable jusqu'à 4. Sucker Punch Productions veut désormais faire évoluer cette expérience avec différentes nouveautés, à venir dès ce week-end.

Déjà, le studio a déployé aujourd'hui un patch 1.13 apportant les correctifs suivants :

Résolution d'un bug provoquant de fréquentes pop-ups d'erreur de réseau ;

Résolution d'un bug empêchant la couleur d'armure du Trophée Platine d'apparaître en New Game + ;

Résolution d'un bug qui bloquait certains utilisateurs dans le didacticiel de Legends ;

Ajout de la prise en charge de la fonctionnalité du PlayStation Network « Joueurs Rencontrés » dans Legends ;

Diverses corrections de bugs et de plantages.

Ensuite, à compter de ce 23 octobre à 17h00, vous allez pouvoir profiter des premiers défis hebdomadaires. Chaque semaine, vous pourrez lancer une mission d'histoire à 2 joueurs et une mission de survie à 4 avec des modificateurs spécifiques en difficulté Cauchemar, dotés de leurs propres classements. Et il y aura même des équipements de niveau maximum à looter en complétant les objectifs bonus. Le gros morceau est prévu pour le 30 octobre avec l'arrivée du Raid The Tale of Iyo, point culminant des missions scénarisées divisé en trois chapitres. Il ne sera pas accessible à tous, car il faudra composer une équipe de 4 joueurs sans matchmaking pour s'y essayer, et il est fortement conseillé de posséder un équipement de niveau KI 100 pour relever le défi.

