Ghost of Tsushima : la mise à jour 1.06 disponible, la chasse aux collectibles et aux Trophées devient plus facile

Ghost of Tsushima fascine de nombreux joueurs PS4 depuis maintenant près de trois semaines, et Sucker Punch Productions compte bien s'assurer que la communauté vive le meilleur voyage possible. Il a déjà optimisé l'expérience avec un patch 1.05 apportant un mode de difficulté additionnel et des options d'accessibilité, voilà qu'il accueille aujourd'hui une mise à jour 1.06 renforçant tout cela.

Le patch du jour corrige quelques bugs, certes, mais améliore au passage l'option pour agrandir les textes et rendre le jeu plus lisible. Mieux, il modifie la Tenue du Voyageur, un costume à débloquer rapidement lors de l'aventure, pour qu'elle nous aide davantage à trouver les collectibles et donc à chasser les Trophées.

Tenue du voyageur La tenue du voyageur a été améliorée pour ajouter de nouveaux indices visuels et audio indiquant des objets de collection à proximité. Ces signaux peuvent remplacer ou augmenter les vibrations de la manette afin d'offrir une expérience plus accessible. Texte L'option d'accessibilité permettant d'agrandir le texte a été étendue pour inclure également des commandes supplémentaires et du texte lié aux objectifs. Corrections de bugs Correction d'un bug où les utilisateurs pouvaient rencontrer un écran noir empêchant de progresser dans certains contes.

Correction d'un bug où les utilisateurs pouvaient rester coincés dans certains contes de Yarikawa

Corrections supplémentaires de bugs et de plantages.

