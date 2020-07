Ghost of Tsushima : la mise à jour 1.05 arrive aujourd'hui, avec un nouveau mode de difficulté et une option spéciale pour les combats

Ghost of Tsushima est disponible depuis seulement quelques jours, mais il a déjà réussi son coup. 2,4 millions de joueurs se le sont procuré en 3 jours, réalisant ainsi le meilleur démarrage pour une nouvelle licence. Sucker Punch Productions n'a à priori pas prévu de DLC, mais va tout de même faire des ajouts via des mises à jour.

Cela va commencer aujourd'hui avec le patch 1.05, à venir dans les prochaines heures. Il apportera notamment le mode de difficulté Létal, rendant les ennemis plus agressifs, les amenant à causer plus de dégâts et à nous repérer plus facilement, tandis que Jin sera moins résistant et doté de fenêtres d'esquive et de parade plus courtes. Pour l'ensemble des modes, il sera aussi possible d'activer une option Basse Intensité pour réduire l'intensité des combats. Elle permet de parer plus de types d'attaques (mais pas toutes), force les ennemis à arrêter les combos après nous avoir touchés, stoppe également les combos des Brutes après qu'elles aient été touchées par une attaque lourde, nous rend invisibles lorsque nous nous soignons, et augmente enfin le temps que nous mettons à être détectés.

Sur un plan pratique, de nouvelles options d'affichage des textes vont sinon rendre possible d'augmenter de 150 % la taille des sous-titres, objectifs et interactions, d'enlever le nom de l'interlocuteur à l'écran, ou de faire apparaître les écrits en jaune, bleu, rouge ou vert. De quoi vous donner envie de changer les conditions de vos parties de Ghost of Tsushima ?

