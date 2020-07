Ghost of Tsushima : les premiers chiffres de ventes dévoilés, avec un record à la clé !

2020 sera la dernière année de la PS4 avant l'arrivée de la PS5, et ce sera aussi l'année des records pour la console. Il y a quelques semaines, The Last of Us Part II a réalisé un démarrage canon avec 4 millions d'exemplaires vendus en quelques jours, faisant de lui l'exclusivité PlayStation qui s'est vendue le plus rapidement à son lancement.

Sans surprise, Ghost of Tsushima, sorti ce 17 juillet 2020, ne fait pas mieux, mais il a tout de même réalisé une très belle performance. Avec 2,4 millions d'unités vendues en trois jours, le titre de Sucker Punch Productions devient tout simplement la nouvelle licence PlayStation la plus vendue à son démarrage. À noter que Marvel's Spider-Man et ses 3,3 millions de copies écoulées sur trois jours n'entre visiblement pas dans cette catégorie, car même si l'adaptation lance une nouvelle série de jeux, il ne s'agit pas d'une franchise originale. Mais c'est donc tout de même mieux qu'un The Last of Us, Horizon: Zero Dawn et tous les épisodes fondateurs des sagas que nous connaissons bien.

