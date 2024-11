PS5 : un point sur les ventes de la console, un premier chiffre positif pour ASTRO BOT et des nouvelles de Ghost of Tsushima

La période des bilans est en cours et Sony n'y échappe pas, alors que la firme japonaise vient de lancer sa PlayStation 5 Pro. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici puisque les résultats trimestriels présentés concernent la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Pour ne pas changer, ce sont les chiffres donnés au sujet du segment Game & Network Services qui nous intéressent principalement. Sur ces trois mois, la PS5 s'est écoulée à 3,8 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui est certes mieux que sur le premier trimestre, comme l'an dernier, mais justement en baisse de 1,1 million par rapport à l'exercice précédent. Il va sans dire que les fêtes de fin d'année devraient créer un sursaut comme à chaque fois, sans parler de la sortie de la PS5 Pro malgré sa tarification élevée et les éditions du 30e anniversaire, qu'elles aient été achetées par des scalpers ou de véritables fans de la marque. Au total, la console culmine donc désormais à 65,5 millions, ce qui est légèrement moins que la PS4 après autant de temps d'existence (67,7 millions) et ne parlons même pas de la Switch au même stade (79,87 millions). Rappelons que son tarif a encore augmenté au Japon durant cette période et pas qu'un peu...

Côté software, 77,7 de jeux ont trouvé preneur au cours de ces trois mois, toujours sans distinction entre PS4 et PS5, ce qui est une nette haute de 10,1 millions par rapport à l'an dernier (67,6 millions). Parmi eux, 5,3 étaient des productions first-party, constituant là encore une augmentation d'année en année par rapport au 4,7 millions de l'époque, même si elle n'est que de 600 000 exemplaires. Le ratio des ventes est lui toujours à l'avantage du dématérialisé avec 70 % du volume écoulé de cette manière.

Nous avons également droit aux premiers résultats d'ASTRO BOT, qui ne sont pas mauvais, mais montrent tout de même qu'un Mario restera toujours plus vendeur dans le domaine des platformers. En effet, ce sont « seulement » 1,5 million de copies du jeu de Team Asobi qui ont été vendues au 3 novembre 2024. Nous apprenons au passage que 37 % de ses acquéreurs ne s'étaient pas procuré de jeu first-party ces deux dernières années... ce qui est pour le moins étonnant. L'audience est en pourcentage plus jeune et familiale, élargissant la base d'utilisateurs. Espérons que cela permette aux développeurs de nous proposer davantage de contenus ! Quoi qu'il en soit, Sony le considère comme un hit.

Une actualisation des chiffres de Ghost of Tsushima nous apprend qu'au 11 août 2024, 13 millions de copies avaient trouvé preneur. Est-ce que sa sortie sur PC en est la raison ? Difficile à dire puisque rien n'avait été dit depuis juillet 2022 où il culminait alors à 9,73 millions. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même de bon augure pour Ghost of Yōtei attendu en 2025.

Côté PlayStation Network, pas de changement avec toujours 116 millions d'utilisateurs comme au précédent trimestre, ce qui est évidemment mieux qu'il y a un an (107 millions).

Enfin, il est fait mention des leçons d'échecs au niveau managérial, en rapport notamment avec l'échec de Concord et la fermeture de Firewalk Studios qui a récemment eu lieu. SIE compte à moyen terme combiner un portfolio de titres composés de jeux solos qui sont sa force et sont une haute prévisibilité d'être des succès en raison des licences utilisées, avec des live services faisant office de prises de risques. Bref, rien de bien nouveau. Le développement de nouveautés avance bien, mais hormis la mention de Ghost of Yōtei, nous ne sommes pas plus avancés.

