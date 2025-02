PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 31 décembre 2024, le succès d'ASTRO BOT fait des émules

Sony Interactive Entertainment avait bien choisi la date de diffusion de son State of Play, puisque quelques heures plus tard avait lieu la présentation de ses résultats financiers (et ceux de Sony en général) pour le troisième trimestre de l'année fiscale actuelle, s'étalant du 1er octobre au 31 décembre 2024. Comme d'habitude, ce sont surtout les gros chiffres du segment G&NS qui nous intéressent ici et autant dire que la période des fêtes a été fructueuse. En effet, ce sont pas moins de 9,5 millions de PS5 qui ont été vendues, portant le total à désormais 75 millions de consoles écoulées.

À titre comparatif, c'est toujours un peu moins que la PS4 après autant de trimestres suite à sa sortie (plus de 76,5 millions), mais l'écart se resserre. Le fait que la PlayStation 5 coûte plus cher a été évoqué en parallèle de cette constatation... Comprenez par là que la firme japonaise n'a aucun intérêt à diminuer ses tarifs. Juste pour info, quatre ans après le début de sa commercialisation, la Switch en était elle à 84,59 millions d'unités ayant trouvé preneur. Et seulement sur ces trois mois, c'est bien mieux que l'an dernier (8,2 millions), établissant au passage un record pour la machine. Le lancement de la PS5 Pro et la PlayStation 30th Anniversary Collection ont évidemment dû jouer un rôle dans tout cela.

Côté software, 95,9 millions de jeux ont trouvé preneur durant cette période, incluant toujours les productions PS5 et PS4 sans distinction, soit une hausse de 6,2 millions par rapport à l'an dernier (89,7 millions). En revanche, seulement 11,6 millions sont des productions first-party, contre 16,2 millions l'année passée. Cette baisse de 4,6 millions s'explique facilement, puisqu'il y avait eu la sortie de Marvel's Spider-Man 2. Pour autant, les revenus générés par la vente de jeux ont bien augmenté, SIE peut donc remercier les éditeurs tiers !

Par contre, là où cela fait mal, c'est que les productions physiques n'ont rapporté que 44,350 millions de yens contre 87,359 millions de yens à cette période l'année précédente, une véritable dégringolade. Avec un ratio des ventes de jeux en dématérialisé de 74 %, cela n'a rien de très surprenant, mais devrait d'autant plus conforter la société dans son choix de ne pas avoir proposé de lecteur de disques en série sur sa PS5 Pro, nécessitant d'en acheter un séparément.

Côté PlayStation Network, une augmentation est à noter avec 129 millions d'utilisateurs sur le trimestre, soit 6 millions de plus qu'un an auparavant. Quand il n'y a pas de panne, les joueurs sont donc toujours au rendez-vous. Plus intéressant, il a été indiqué que plus de 40 % des utilisateurs ayant acheté une PS5 durant ce trimestre étaient nouveaux, participant à cette hausse alors que la diminution de la population sur PS4 est qualifiée de modérée.

Les revenus générés par le PlayStation Plus ont eux augmenté de 20 % par rapport à l'an dernier, la raison évoquée étant la révision des tarifs et le changement d'orientation en proposant des niveaux de service plus élevés (les formules Extra et Premium). La possibilité de jouer à plus de 120 jeux PS5 dans le cloud via le PlayStation Portal pour cette dernière formule a été abordée et le but est d'améliorer l'expérience utilisateur à ce niveau afin de permettre de s'amuser plus facilement, partout et à n'importe quel moment aux productions de la société.

Enfin, les récompenses reçues par ASTRO BOT et Helldivers 2 sont vues comme un grand progrès vers la construction d'un portfolio de titres plus large. SIE a ainsi pour objectif de proposer davantage de jeux familiaux et live service, de quoi à la fois réjouir et désespérer les joueurs... Pour la prochaine année fiscale, en 2025, seuls Ghost of Yōtei et Death Stranding 2: On the Beach ont été évoqués, mais les attentes sont élevées en termes de rentrées d'argent venant de jeux first-party et des tiers.

