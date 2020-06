The Last of Us Part II : 4 millions de copies déjà vendues !

Aujourd'hui, cela fait pile une semaine que The Last of Us Part II est sorti sur PlayStation 4. Jeu très attendu par les nombreux fans du premier volet, le titre a séduit les critiques, et visiblement aussi les joueurs. Sony fait en effet aujourd'hui un premier point sur les ventes du jeu de Naughty Dog, et elles sont très bonnes.

#TheLastofUsPartII s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires à travers le monde. C’est maintenant l’exclu PlayStation qui s’est le plus rapidement vendue !



Bravo à @Naughty_Dog et merci à tous les joueurs ???? pic.twitter.com/j9rP5x6Xko — PlayStation France (@PlayStationFR) June 26, 2020

Sony annonce en effet sur le blog PlayStation que The Last of Us Part II s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires, en date du 21 juillet dernier, soit le premier week-end de lancement. Le constructeur remercie évidemment les joueurs, de même que Neil Druckmann, directeur du jeu et président de Naughty Dog :

Nous sommes extrêmement reconnaissants aux millions de fans à travers le monde qui ont joué à The Last of Us Part II et partagé leurs expériences avec nous au cours de la dernière semaine. Nous avons décidé de raconter un nouveau type d'histoire, qui traite de thèmes difficiles et qui vous mettrait au défi de manière inattendue. Entendre comment l'expérience a résonné avec tant d'entre vous et assister au type de discussions réfléchies qu'elle a suscitées a été si incroyable. Nous avons également été tellement inspirés par votre créativité - que ce soit vos superbes captures en mode Photo, vos GIF à couper le souffle ou les chansons que vous avez enregistrées à l'aide de la guitare d'Ellie. The Last of Us Part II a été rendu possible grâce aux efforts des centaines de développeurs talentueux et passionnés de Naughty Dog. Nous ne pouvons imaginer un plus grand honneur que de voir cette même passion reflétée par les gens qui y jouent. Merci de nous avoir aidés à franchir cette étape importante.

The Last of Us Part II est donc « l’exclu PlayStation qui s’est le plus rapidement vendue », comme le précise Sony, et bien évidemment, les ventes vont continuer d'augmenter au fil des jours, des semaines et des mois, le titre de Naughty Dog est déjà bien parti pour atteindre les 10 millions de ventes, comme God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Horizon: Zero Dawn ou encore Spider-Man. Ce n'est toujours pas fini pour la PS4, Sony rappelle que sa console accueillera prochainement Marvel's Iron Man VR le 3 juillet, et surtout Ghost of Tsushima le 17 juillet. Le titre est à précommander contre 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : CONCOURS The Last of Us Part II : 3 jeux à gagner avec GAMERGEN.COM