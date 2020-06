The Last of Us Part II : les notes de la presse française

Nous y voilà... Après la presse anglophone, c'est au tour de nos confrères français de partager leurs impressions sur le nouvel ouvrage vidéoludique de Naughty Dog, The Last of Us Part II. Des notes explosives dans les parages ? La réponse se résume en un mot : oui. Brièvement, que faut-il retenir de cette nouvelle aventure ?

Pour JeuxVideo.com, nous avons là « une œuvre majeure qui nous hantera plusieurs jours », pour JeuxActu, « si vous n’adhérez pas à la vision de Naughty Dog dans le récit, il sera en revanche difficile de nier les qualités intrinsèques du pur produit jeu vidéo en tant que tel », pour Gameblog, le récit poignant « explore intelligemment de nombreuses thématiques », et pour Millenium, « The Last of Us 2 réussit à atteindre l'excellence dans tout ce qu'il entreprend ».

Rappelons que la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020. N'oubliez pas de jeter un œil sur notre bon plan du moment : The Last of Us Part II : où le trouver pas cher ? #NePayezPasVosJeux70Euros.