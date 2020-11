Ghost of Tsushima dépasse les 5 millions de ventes

Sorti en juillet dernier sur PlayStation 4, Ghost of Tsushima était donc la dernière exclusivité de Sony a sortir sur cette génération de consoles, alors que la PS5 pointe le bout de son nez dans plusieurs régions du monde aujourd'hui. Le jeu de Sucker Punch Productions (Sly, inFamous) comptait déjà 2,4 millions d'exemplaires vendus lors du week-end de lancement.

C'était un record pour un premier week-end d'exploitation pour une nouvelle licence PlayStation, et bien évidemment, le titre a continué de se vendre depuis. Le New York Times dévoile en effet que Ghost of Tsushima s'est désormais écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires sur PlayStation 4. Fort de ce succès, une suite serait déjà en préparation.

Sucker Punch ne s'est pas reposé depuis le lancement, il a publié le mois dernier une grosse mise à jour 1.1 avec un mode New Game+, du multijoueur et d'autres nouveautés. Ghost of Tsushima est vendu 53,95 € sur Amazon.fr.