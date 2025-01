Ghost of Tsushima: Legends, un anime dans l'univers du jeu de Sucker Punch dévoilé, mais il faudra se montrer patient

Cette nuit, Sony tenait sa conférence annuelle au CES (Consumer Electronics Show) et s'il n'y a pas eu d'annonce vidéoludique à proprement parler, un segment a tout de même retenu l'attention avec l'annonce ou officialisation de plusieurs projets, ainsi que des nouvelles du live-action The Last of Us. En premier lieu, c'est donc une série d'animation Ghost of Tsushima: Legends qui a donc été dévoilée, à destination de Crunchyroll, plateforme qui est pour rappel détenue par la firme japonaise.

Pour le moment, un unique visuel sous forme de concept art a été montré et pour cause, ce n'est pas avant 2027 que l'anime déboulera sur la plateforme de streaming, comme détaillé sur son site. Le choix est pour le coup très curieux puisque Ghost of Yōtei attendu cette année 2025 se concentrera sur une nouvelle héroïne plusieurs siècles après l'histoire de Jin Sakai et l'invasion des Mongols sur l'île. En revanche, cela pourrait bénéficier au long-métrage live-action Ghost of Tsushima de Chad Stahelski, du moins s'il redonne un jour de ses nouvelles...

Pour en revenir à cette adaptation du jeu de Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima: Legends adaptera donc le mode multijoueur du même nom et il y aura du beau monde sur le projet ! En effet, c'est le petit studio Kamikaze Douga qui va s'en charger avec comme directeur de série Takanobu Mizuno, à qui nous devons l'épisode Le Duel de la saison 1 de Star Wars: Visions. Il sera accompagné par Gen Urobuchi à l'écriture, que les fans de Psycho-Pass et Puella Magi Madoka Magica connaissent bien, entre autres. Aniplex et Sony Music seront également de la partie, la qualité devrait donc être au rendez-vous, surtout que le but est de proposer une esthétique traditionnelle de l'univers des samouraïs avec des visuels saisissants et une narration cinématique.

Rahul Purini – Président, Crunchyroll Ce projet témoigne de la synergie créative au sein de la famille Sony, unissant l’expertise de PlayStation Studios et PlayStation Productions, l’équipe créative de Sucker Punch Productions et Aniplex, la liste d’artistes emblématiques de Sony Music et l’empreinte marketing et de distribution mondiale de Crunchyroll axée sur les fans. L’anime Ghost of Tsushima offrira aux fans une nouvelle façon passionnante de découvrir le jeu dans un style anime qui sera audacieux et révolutionnaire. Asad Qizilbash – Responsable, PlayStation Productions Après avoir déjà prouvé l’immense qualité et la polyvalence de nos propriétés de jeu à travers de nombreux projets de cinéma et de télévision à succès, nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer notre toute première adaptation en anime. Le monde riche et immersif de Ghost of Tsushima et son mode Legends fantastique basé sur la mythologie japonaise offrent la toile parfaite pour ce projet, et Aniplex est le partenaire idéal pour traduire le jeu vidéo à succès de Sucker Punch Productions en une nouvelle série animée époustouflante. Tom Mackay – Président du contenu premium, Sony Music Entertainment Nous sommes ravis de créer de nouvelles opportunités pour nos artistes de s'engager dans une [propriété intellectuelle] mondiale aussi incroyable. La musique joue un rôle essentiel dans l'expérience globale du public et nous sommes ravis de travailler aux côtés de nos partenaires Sony pour développer un contenu captivant pour les fans du monde entier.

