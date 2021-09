Ghost of Tsushima: Legends, un trailer pour la sortie du mode Rivaux et du stand-alone

Sucker Punch Productions a refait l'actualité ces derniers jours avec la sortie remarquée de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PS4, mais aussi pour la première fois sur PS5. Le studio va également permettre aux néophytes d'approcher la licence d'une autre manière, en s'offrant exclusivement son mode coopératif, comme annoncé le mois dernier.

Dès ce vendredi 3 septembre, vous pouvez en effet acheter le stand-alone Ghost of Tsushima: Legends afin de pouvoir lancer des parties en ligne avec des Samouraïs, Chasseurs, Ronins et Assassins. L'expérience comprend toujours des missions scénarisées à deux, des missions de survie à quatre et un tout nouveau mode Rivaux apporté par une mise à jour aujourd'hui, dans lequel des équipes de deux joueurs affrontent des hordes d'adversaires à distance et se mettent des bâtons dans les roues à coup de magatama. Le patch ajoute sinon les Défis de maîtrise pour améliorer son équipement jusqu'au niveau 120 et de nouvelles cartes et Épreuves d'Iyo arriveront le 10 septembre. Une bande-annonce vient fêter la sortie de cette version du logiciel et de ladite mise à jour.

Ghost of Tsushima: Legends coûte 19,99 € sur le PlayStation Store, ne propose à priori pas d'upgrade next-gen de la PS4 vers la PS5, mais il est possible de mettre son logiciel à niveau vers Ghost of Tsushima Director's Cut pour 50 € sur PlayStation 4 ou 60 € sur PlayStation 5. Ghost of Tsushima Director's Cut que vous pouvez en ce moment retrouver pour 69,75 € sur Amazon.fr.

