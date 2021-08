TEST Ghost of Tsushima Director's Cut : la PS5 illumine et flatte le jeu de Sucker Punch

La pluie fait place au soleil





Il y a maintenant plus d'un an, les joueurs PS4 ont pu mettre la main sur une nouvelle production signée Sucker Punch, Ghost of Tsushima. L’équipe a su nous plonger dans un Japon féodal saisissant, malgré plusieurs imperfections visuelles et un scénario peu marquant. Sony Interactive Entertainment a annoncé en juillet 2021 la venue d'une édition dite « Director's Cut » incluant une nouvelle île et divers contenus alléchants. Bien évidemment, nous sommes retournés dans cet univers particulier pour essayer toutes ces nouveautés, il est temps de vous livrer nos impressions.

C'est incroyablement beau !

Parlons peu, parlons bien, la toute première version de Ghost of Tsushima que nous avions testé nous laissait un petit goût amer en bouche concernant les graphismes. En effet, nous précisions que « la partie visuelle était hétéroclite », un coup les paysages étaient sublimes, un coup catastrophiques. Les développeurs n'ont pas chômé pour cette nouvelle édition et ont peaufiné chaque recoin, même les lieux quelconques, pour nous en mettre plein la vue. C'est net, détaillé et vivant, cette version arrive à nous exploser les mirettes, c'est incroyablement beau ! De plus, les 60 images par secondes apportent une fluidité gracieuse à l'écran qui caresse avec douceur les pupilles. Les herbes, les feuilles, les buissons s'agitent de toute part et suivent les mouvements du vent avec volupté. Fantastique.

Les jeux de lumière sont aussi impressionnants, et le temps, qui change de visage au fil de l'aventure, exhibe des couleurs marquantes et naturelles. Avec Ghost of Tsushima Director's Cut, la firme promet une meilleure synchronisation labiale du japonais. Verdict ? Eh bien, ce n'est pas encore ça... Certes, les lèvres des personnages bougent un peu mieux par rapport aux intonations, mais cela reste toujours rigide dans l'ensemble, surtout concernant les expressions faciales. Les gestuelles, elles, ne bougent pas d'un poil et sont très mécaniques selon les situations. Mais sincèrement, si vous avez un écran 4K adéquat à la maison, votre mâchoire va se décrocher tellement c'est superbe. Nous avons surtout été subjugués par les champs de profondeurs exhibant, au loin, des éléments de décors sans que la console ne boude. C'est fou, complètement fou !

La lame dans nos mains





Bien évidemment, d'autres fonctionnalités ont été ajoutées pour nous distraire comme il se doit. Pour commencer, sachez que des options d’accessibilité supplémentaires sont disponibles dans les paramètres, ce qui est un bon point pour ceux qui souhaitent réassigner certaines touches de leur manette. En parlant de pad, la DualSense est exploitée avec brio et s'amuse à nous chatouiller nos paumes avec des vibrations saisissantes. Par exemple ?

Nous immerger aussi avec une manette, Sucker Punch l'a fait !

Lorsque nous galopons, nous ressentons la matière lorsque les sabots du cheval tapent sur le sol. Boue, bois, pierre, tout y passe, les tremblements s'intensifient plus ou moins en fonction du terrain. Autre point, lorsque notre héros glisse sa lame dans son fourreau, nous discernons le métal frotté dans nos mains. Pour ce qui est des gâchettes adaptatives, elles ne sont pas usées de manière abusive. Le but ? Éviter de fatiguer le joueur en appuyant fortement lors de phases importantes. Ici, R2 et L2 s'amplifient durant les phases d'exploration et moments calmes. Nous immerger aussi avec une manette, Sucker Punch l'a fait !

Dans cette nouvelle édition, nous avons droit à de nouveaux mini-jeux, porte-bonheurs et équipements. Bref, de quoi bien divertir lors de nos escapades à droite, à gauche. Mais la plus grosse nouveauté, c'est la venue d'une énorme île à explorer, Iki, une extension qui apporte une nouvelle histoire intéressante qui se penche sur Jin, mais pas que. L'équipe a fait des recherches historiques pour mélanger la réalité à de la fiction, et le résultat est plus que convaincant. Il y a des rebondissements, de l'émotion, de la magie... Si nous devions résumer tout cela en un mot : captivant. Visuellement, nous découvrons une nouvelle flore et faune, avec des paysages exotiques et colorés, c'est à tomber ! De nouveaux ennemis font aussi leur apparition, bref, impossible de s'ennuyer.

Si vous n'avez pas fait le jeu de base, notez qu'il faut atteindre l'acte 2 (ce qui vous prend 7 bonnes heures) pour accéder à ce nouveau monde. En outre, sachez que cela nous a pris 4 à 5 heures pour terminer cette odyssée, en nous focalisant uniquement sur l'essentiel et en ne visitant QUE la moitié de l’île. Vous pouvez donc gonfler la durée de vie de plusieurs grosses heures, car il y a diverses missions secondaires à réaliser et objets à débusquer dans des emplacements emplis de danger. Pour finir, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides et le doublage français (en ces nouveaux lieux) n'est pas du tout mauvais et permet de nous immerger avec facilité ; le japonais est bien supérieur, mais en pleine action, il est difficile de lire des sous-titres tout en tranchant quelques gorges.

Ghost of Tsushima Director's Cut est une belle surprise. Non, ce n'est pas juste deux ou trois contenus ajoutés, mais tout un tas de choses pour captiver et surtout nous délasser devant notre écran pendant des heures et des heures. C'est comme si nous mettions la main sur un tout nouveau jeu ! La nouvelle île d'Iki est incroyable, belle, envoûtante et dangereuse, c'est sans doute l'un de nos coups de cœur dans ce voyage vidéoludique. Ébouriffant !

Les plus Visuellement incroyable, c'est fou !

Les divers contenus en plus

L’île Iki, envoûtante et mystérieuse

La DualSense, des retours immersifs !

Les temps de chargement plus rapides Les moins La synchronisation labiale, toujours pas ça

Les expressions faciales et gestuelles des personnages

Notation Verdict 17 20