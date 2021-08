Ghost of Tsushima: Legends bientôt disponible en stand-alone, un mode Rivals dévoilé et une mise à jour à venir

À la fin du mois, Sucker Punch et Sony Interactive Entertainment sortiront Ghost of Tsushima Director's Cut sur PS4 et PS5, une version améliorée proposant une extension inédite sur l'île d'Iki, qui a récemment eu droit à sa vidéo de présentation. Mais ce n'est pas le seul contenu en approche pour le jeu. Comme déjà évoqué, Ghost of Tsushima: Legends va avoir droit à bien des nouveautés, présentées sur le PlayStation Blog, à commencer par le fait qu'il sera très bientôt disponible en stand-alone.

Cette aventure multijoueur orientée surnaturel sera disponible séparément à partir du 3 septembre prochain sur le PlayStation Store, vendue 19,99 €. Et si l'envie vous prend d'ensuite vous procurer Ghost of Tsushima Director's Cut, il faudra débourser 50 € sur PS4 et 60 € sur PS5 pour l'upgrade, autant dire qu'il vaut mieux se procurer le tout d'emblée...

Ce lancement sera accompagné par celui du mode Rivaux, entièrement gratuit pour les possesseurs du jeu, qu'ils possèdent la version Director's Cut ou non et peu importe la plateforme, avec du cross-play et un partage de la progression. Outre de nouveaux Trophées à débloquer, il apportera son lot d'éléments cosmétiques inédits et opposera deux équipes de deux joueurs devant venir à bout de vagues d'ennemis. Chaque fois que l'un d'eux sera vaincu, un magatama sera attribué, servant à acheter des ombres bloquant le camp d'en face, des malédictions ou encore des tirs de hwacha. Lorsqu'assez auront été dépensés, les dernières vagues d'ennemis apparaîtront, la première équipe les éliminant gagnant la partie.

Autre nouveauté, un système de maîtrise de l'équipement servira à lier nos pièces d'armure de niveau 110 à une classe, activant des défis de maîtrise. En récompense, un deuxième emplacement d'atout, une nouvelle capacité et des techniques inédites pourront être débloqués, et le niveau 120 de ki atteint.

Une mise à jour gratuite sera sinon disponible le 20 août pour le lancement de la Director's Cut avec de nouvelles fonctionnalités pour Legends, dont un rééquilibrage du mode Survie, des défis hebdomadaires en Survie de Cauchemar, et la possibilité d'utiliser les éléments cosmétiques débloqués durant la campagne solo et en New Game+.

Enfin, du 10 septembre au 1er octobre, chaque semaine fera l'objet de nouveautés, à savoir une carte inédite pour le mode Rivaux, des maps en Survie basée sur Iki et le royaume d'Iyo, des épreuves d'Iyo et une difficulté accrue pour les Raids avec des défis et classements en ligne séparés.

