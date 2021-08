Ghost of Tsushima Director's Cut : la bande-annonce de lancement déjà dévoilée

Un an après sa sortie sur PlayStation 4, Ghost of Tsushima est déjà de retour dans une édition Director's Cut, avec des améliorations pour les joueurs sur PlayStation 5 et surtout du contenu inédit sur les deux consoles, à condition de repasser à la caisse, même si vous avez déjà le jeu de base.

Il faut dire qu'en termes de contenu, Ghost of Tsushima Director's Cut n'est pas avare, il inclut tous les DLC déjà sortis pour le jeu de base ainsi que l'extension sur l'Île d'Iki avec une nouvelle histoire, des mini-jeux inédits et de nouveaux types d'ennemis. Le mode Legends coopératif sera lui aussi de la partie, et les joueurs pourront débloquer au fil de l'aventure le porte-bonheur d'Hachiman, un point de technique et un ensemble d'apparences Héros de Tsushima avec un masque doré, un ensemble d'armure et épée ainsi qu'un cheval et une selle. Enfin, côté bonus, nous aurons droit à un mini artbook numérique et le commentaire du directeur où l'équipe discute du jeu avec un historien japonais.

La date de sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut est pour rappel fixée au 20 août 2021, et la bande-annonce de lancement est déjà diffusée, vous pouvez l'admirer ci-dessus. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez retrouver notre guide d'achat juste ici : BON PLAN sur Ghost of Tsushima Director's Cut : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)