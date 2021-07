Ghost of Tsushima Director's Cut : l'histoire de l'extension sur l'île d'Iki se dévoile en vidéo et en images

Alors que Ghost of Tsushima vient de célébrer son premier anniversaire, Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch lanceront le mois prochain une version Director's Cut sur PS5 et PS4 de leur jeu d'action et d'aventure au Japon féodal. Au programme, des améliorations techniques, mais surtout une extension sur l'île d'Iki.

La première bande-annonce était restée très évasive sur l'histoire, mais elle a aujourd'hui droit à une nouvelle vidéo rien que pour elle, ainsi que des images sur la seconde page. Nous retrouverons évidemment Jin Sakai, qui découvre qu'une mystérieuse tribu mongole vient d'arriver sur Iki. Menée par la chamane Ankhsar Khatun, surnommée l'Aigle, la tribu veut conquérir les nations et menace donc le peuple de Jin. Le héros va donc devoir retrouver sur l'île d'Iki et affronter de nouveaux ennemis, mais surtout faire face à d'anciennes peurs, les joueurs en apprendront en effet un peu plus sur le passé du clan Sakai.

Les développeurs expliquent sur le blog PlayStation qu'ils ont voulu proposer un environnement à l'opposé de l'île de Tsushima, avec des terres sauvages et anarchiques remplies de criminels, les samouraïs ayant perdu le contrôle de la région depuis bien longtemps. Jin va ainsi devoir s'allier avec des locaux peu amicaux comme des contrebandiers, des moines et des pirates pour s'opposer aux Mongoles et ainsi sauver Iki, et Tsushima par la même occasion. Le studio veut tout même rester sur la même longueur d'onde que le jeu de base et promet « des histoires intimes, émotives et personnelles ».

Sucker Punch promet davantage d'informations d'ici le lancement de la mise à jour. La date de sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut est pour rappel fixée au 20 août 2021 sur PlayStation 4 et PS5, contre 69,99 € ou 79,99 € selon la plateforme. Si vous avez déjà le jeu de base sur PS4, ce contenu additionnel coûtera tout de même 19,99 €.