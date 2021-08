Ghost of Tsushima: Music from Iki Island & Legends, la bande originale de l'extension arrive en streaming

Ghost of Tsushima est déjà de retour dans une Director's Cut, une nouvelle édition sur PlayStation 4 et PS5 qui rajoute notamment l'extension Île d'Iki, emmenant le héros dans une nouvelle région pour affronter des ennemis inédits. Le contenu additionnel a lui aussi droit à sa propre bande originale.

Milan Records et Sony Masterworks viennent en effet de lancer Ghost of Tsushima: Music from Iki Island & Legends, la bande originale de l'extension, cette fois composée par Chad Cannon et Bill Hemstapat. Les musiques sont uniquement disponibles en streaming et en téléchargement numérique sur Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music et l'iTunes Store, tous les liens sont à retrouver ici. Croisons maintenant les doigts pour que Milan Records édite cette bande originale en vinyles, comme pour le jeu de base.

Ghost of Tsushima Director's Cut est disponible sur PS4 et PS5, à 79,99 € sur Amazon.

