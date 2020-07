Ghost of Tsushima : une édition triple vinyles de la bande originale dévoilée

Takashi Okazaki a déjà été impliqué dans des œuvres autour de Ghost of Tsushima, le mangaka célèbre pour Afro Samurai a en effet déjà signé des affiches mettant en scène Jin, et l'un de ses dessins va être recyclé pour être sur la pochette de la bande originale du jeu de Sucker Punch, en vinyles.

Eh oui, les musiques composées par Ilan Eshkeri (Kick-Ass, Still Alice) et Shigeru Umebayashi (In the Mood for Love, 2046, Le Secret des poignards volants et Hannibal Lecter : Les Origines du Mal déjà avec Ilan Eshkeri) vont être regroupées dans un coffret de trois vinyles, pour un total de plus de 100 minutes de thèmes nous emmenant au Japon féodal. Produits par Milan Records, ces disques ne font pas de folie sur leurs surfaces, le site PlayStation Gear nous donne un aperçu des vinyles, noirs, classiques.

Vendue moins de 40 $ sur le site de Sony ou chez Milan Records directement, cette édition triple vinyles de la bande originale de Ghost of Tsushima arrivera en fin d'année, le PlayStation Gear affirme que les expéditions débuteront le 24 septembre prochain. En attendant, vous pouvez acheter le jeu en édition Exclusive Amazon contre 56,99 €.

