Ghost of Tsushima : de superbes posters du créateur d'Afro Samurai à transformer en wallpapers

La direction artistique de Ghost of Tsushima promet d'être captivante, en nous proposant de parcourir une île japonaise à l'architecture traditionnelle. Les différentes séquences de gameplay comme celle du State of Play ont déjà réussi à attirer l'attention de nombreux curieux.

Sucker Punch a collaboré avec plusieurs artistes nippons pour recréer cet imaginaire du samouraï que nous connaissons bien, dont le mangaka Takashi Okazaki. Nous lui devons avant tout Afro Samurai, mais aussi le style du film d'animation Summer Wars, entre autres. Il est allé un peu plus loin en créant quatre posters inspirés de Jin et des différents éléments qui le caractérisent : « le vent qui le guide, les flammes qui dévorent son île natale, le masque qu’il porte quand il devient le Fantôme, et la colère qu’il ressent quand il combat les Mongols ». Le résultat est excellent, pour des illustrations reprenant le format d'une page de manga.

J’aime créer des choses que j’ai moi-même envie de voir et qui me passionnent. En fait, j’adore quand les gens se passionnent pour quelque chose grâce à mes œuvres. Même avant qu’on me propose de collaborer sur Ghost of Tsushima, ce jeu m’avait déjà séduit. J’adore les mangas « Gekiga », et on retrouve cette ambiance dans Ghost of Tsushima. Je me suis inspiré de ça, et je me suis lancé comme défi de l’intégrer à mon travail. J’espère que ça vous plaira !

Si vous aimez les œuvres, vous pouvez en faire de jolis fonds d'écran pour mobiles en les récupérant en haute qualité sur le PlayStation Blog. Et si vous les aimez beaucoup, vous pouvez tenter votre chance à un concours pour en obtenir des impressions physiques chez Funimation (mais là encore, le lien ne semble pas actif).

La date de sortie de Ghost of Tsushima, c'est toujours pour le 17 juillet 2020 : vous pouvez dès à présent précommander votre exemplaire pour 59,99 € à la Fnac, sachant qu'il existe aussi une édition spéciale et une édition collector plus onéreuses.

