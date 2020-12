Ghost of Tsushima : des tenues inspirées des licences PlayStation à débloquer dans Legends, une mise à jour 1.18 disponible

Suite à sa sortie cet été, Ghost of Tsushima s'est vu enrichir d'un mode multijoueur baptisé Legends, permettant à jusqu'à quatre joueurs de partir affronter des menaces un peu plus mystiques qu'à l'accoutumée. Sucker Punch continue de choyer sa communauté, ce qui est bien normal avec plus de 5 millions de ventes effectuées, et a déployé ce vendredi une mise à jour 1.18.

Cette dernière corrige évidemment quelques soucis rencontrés par les joueurs, mais ajoute surtout de nouveaux outils au mode Legends. Il est désormais plus aisé de trouver d'autres personnes avec qui jouer lors des trois chapitres du Raid The Tale of Iyo, des missions de Survie et celle de scénario en Cauchemar, le tout selon certains paramètres à définir au préalable. Envie de compléter les objectifs bonus, de terminer une partie sans prendre de dégâts ou bien tout simplement de jouer avec des personnes disposant d'un micro ? Il suffit de demander et le matchmaking fera le reste. Cela devrait par ailleurs aider à éviter les abandons en cours de jeu.

En plus de ce patch, dès maintenant et jusqu'au 15 janvier 2021, il est possible de débloquer quatre tenues inspirées d'autres jeux PlayStation lors des missions d'histoire et de Survie de Legends en jouant avec chaque classe. Au programme, des apparences évoquant Kratos de God of War, Aloy d'Horizon Zero Dawn, les colosses de Shadow of the Colossus et l'armure en plumes de corbeaux de Bloodborne (oui, ce n'est pas la plus évidente).

Ghost of Tsushima est actuellement vendu 44,90 € sur Amazon si jamais vous souhaitez le mettre sous votre sapin.

