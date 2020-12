Gears 5 : date, trailer et détails pour le DLC solo Hivebusters, une Game of the Year Edition aussi confirmée

Gears 5 a déjà eu droit à de beaux ajouts le mois dernier pour l'arrivée des Xbox Series X et S. New Game+, Batista jouable dans la campagne, optimisations techniques et plus encore sont venus garnir l'ensemble des versions du jeu. Mais The Coalition en avant encore sous le coude : il avait alors annoncé une extension solo baptisée Hivebusters, qu'il dévoile pleinement cette semaine.

Hivebusters sera disponible pour 19,99 € le 15 décembre 2020 sur le Microsoft Store, ou dans une Game of the Year Edition à 59,99 € comprenant le jeu de base, ledit DLC, le Halo: Reach Character Pack et 30 jours de boosts pour le multijoueur. L'extension tournera autour de Lahni, Keegan et Mac, introduits dans le mode Fuite et également à l'honneur d'un comics, Gears of War: Hivebusters. Le scénariste Kurtis Wiebe a d'ailleurs écrit cette nouvelle histoire interactive.

Nous aurons en gros droit à une campagne de 3 heures sur les îles volcaniques de Galangi, où nous croiserons de nouveaux dangers et ennemis dans une mission suicide pour détruire une ruche Locuste pour sauver Sera et trouver notre propre rédemption. L'aventure sera jouable seul ou en coopération jusqu'à 3, en ligne comme en écran séparé, et profitera de toutes les optimisations possibles sur Xbox Series X et S, ainsi que de 16 Succès pour 210 Gamerscore sur toutes les plateformes.

À part ça, les 5 numéros du comics ressortent en un volume unique relié, comprenant les bonus numériques Mechanic Mac Character Skin et Hivebusters Comic Cover Banner pour le multijoueur. Dernières nouvelles : le 15 décembre, Hivebusters sera jouable via le Xbox Game Pass, y compris en streaming pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

