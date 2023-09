EA Sports UFC 5 : date de sortie, consoles, combattants et nouveautés sanglantes confirmés par un premier trailer !

Ce n'est pas un secret, Electronic Arts prépare un EA Sports UFC 5. Le nouveau jeu de MMA avait été confirmé en marge de l'UFC 290 il y a quelques semaines, avec la promesse d'être pleinement révélé en septembre. Sortez les agendas : le projet sera présenté ce jeudi 7 septembre à 17h00 avec une première bande-annonce.

Fighter's reactions from their first look at the official #UFC5 Reveal Trailer ????



Full reveal coming 9/7 at 11am EDT ????️ pic.twitter.com/n9TuHbgaeX — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) September 4, 2023

Et tout devrait aller très vite pour le jeu de combat, car d'après Insider Gaming, la date de sortie de EA Sports UFC 5 serait très proche. Selon les toujours bien renseignés journalistes du site spécialisé dans les leaks, cet épisode sortirait dès le 27 octobre 2023 sur PS5 et Xbox Series X|S : oui, pas de version PC en vue, la plateforme serait encore une fois esquivée comme l'avait fait les précédents volets.

Les fuites ne s'arrêtent pas là, car toujours selon Insider Gaming, Valentina Shevchenko et Alexander Volkanovski seraient sur la jaquette de l'édition standard, Israel Adesanya apparaîtrait sur l'édition Deluxe, le roster comprendrait des combattants anciens et actuels dont certains ajoutés post-lancement, et Mike Tyson, Mohamed Ali ainsi que Fedor Emelianenko seraient débloqués avec les précommandes. L'ESRB l'aurait enfin évalué M for Mature, une classification supérieure au T for Teen qui aurait permis aux développeurs d’ajouter « des aspects plus réalistes des dommages », et davantage de sang qui s'accumulerait sur le ring.

Tout sera dans tous les cas rapidement confirmé ou infirmé, mais si cela est avéré, la communication autour de EA Sports UFC 5 devrait être express.

Mise à jour : la rumeur tend à se confirmer alors que Electronic Arts vient d'officialiser les jaquettes des éditions standards et Deluxe, avec les bons athlètes.

Mise à jour 2 : EA Sports UFC 5 a bien été révélé ce jeudi avec une première bande-annonce. Il propose des dégâts plus réalistes avec plus de 64 000 combinaisons possibles de dommages faciaux, des arrêts de combat pour contrôle médical, des animations inédites pour les coups de poing, pied, genoux et coudes, mais aussi pour les soumissions afin de rendre leur déclenchement plus fluide et naturel. Développé avec le Frostbite Engine, il proposera une mise en scène authentique, avec des replays cinématiques, un mode Carrière complet, des défis régulièrement mis à jour et plus encore. Sa date de sortie est bien calée au 27 octobre 2023 sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une Deluxe Edition donnant accès à Mike Tyson, Fedor Emelianenko et Bruce Lee, tandis que les précommandes sont récompensées par l'offre de Mohamed Ali, des apparences alter ego pour Alexander Volkanovski et Valentina Shevchenko, un vanity bundle pour les 30 ans de l'UFC et 5 boosts d'expérience pour le mode en ligne.