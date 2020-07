EA Sports UFC 4 dévoilé et détaillé, avec une date de sortie pas si lointaine

Après une petite fuite le mois dernier, EA Games avait officialisé l'existence d'EA Sports UFC 4, avec une simple affiche et un rendez-vous donné pour le 12 juillet prochain. Mais le studio vient de dévoiler dès la veille son nouveau jeu de MMA, avec une première bande-annonce opposant le champion poids moyens UFC Israel « The Last Stylebender » Adesanya et le prétendant UFC poids mi-moyens Jorge « Gamebred » Masvidal :

Les développeurs vantent une nouvelle fois la modélisation ultra réaliste des combattants, et un style de jeu qui leur sera propre. Les joueurs pourront personnaliser leurs personnages avec 1 600 accessoires et 120 emotes, et progresser dans un nouveau mode Carrière, qui nous emmènera dans quatre nouveaux environnements inédits, à savoir le Kumite, la Cour, l'UFC APEX et l'Action Venue. Des modes en ligne Blitz Battles et Online World Championships seront également inclus pour affronter d'autres joueurs avec de la lutte, du jiu-jitsu ou encore de la boxe.

Jorge Masvidal, combattant UFC poids moyens, précise : « Le MMA représente bien plus qu’une ceinture. Il s’agit de révéler qui vous êtes en tant qu’individu et la détermination qui pousse un combattant à passer de l'inconnu à des salles complètes dans le monde entier. Personnellement, j’ai grandi en faisant des combats dans la rue donc c’est excitant pour moi de voir ce mode de combat intégrer UFC 4, où les joueurs peuvent faire ressortir leur Gamebred mentality. »

Brian Hayes, creative director sur EA Sports UFC, indique : « UFC 4 est le jeu de MMA le plus authentique jamais créé. Nous avons développé une expérience de combat viscéral qui propose aux joueurs d’inscrire leur nom parmi les plus grands avec le mode de Création de combattant, d’explorer les débuts du MMA dans de nouveaux décors de combat et d’être en contrôle total de chaque frappe et de chaque takedown à travers des mécaniques de jeu et de gameplay révisés. »

Dana White, le président de l’UFC, commente : « EA Sports UFC 4 est le meilleur jeu de combat qui a été conçu. Les fans peuvent jouer dans les meilleures salles, ainsi que dans les décors Kumite et Cour. Ce jeu vous permet de jouer avec certains des meilleurs athlètes de l’histoire de l’UFC, ainsi que des légendes comme Bruce Lee et des champions de boxe comme Anthony Joshua et Tyson Fury. C’est fou à quel point le jeu est bon. »

Voici ce que précise Electronic Arts concernant les nouveautés d'EA Sports UFC 4 :

Au niveau du gameplay, la fluidité des combinaisons de clinch et de frappe offre une plus grande réactivité et une expérience de combat debout plus authentique, tandis que le design des mécaniques de takedown et de combat au sol apportent davantage de contrôle lors des phases-clés du combat. Peu importe la manière et l’endroit où ils jouent, EA Sports UFC 4 place les joueurs au centre de chaque combat. La fonctionnalité de Fluid Clinch Control amène la technologie Real Player Motion dans l’art du « clinch », ajoutant ainsi un élément-clé de stratégie dans le système de frappes. La technologie Real Player Motion intègre un design des takedowns, incluant toute une volée de nouvelles animations de takedowns, contrôlés par le joueur et les attributs du combattant. Un nouveau système de soumission a été conçu pour offrir une expérience de jeu simplifiée, avec de nouvelles manières de réaliser des tentatives de soumission, de précipiter un finish, ou de contrer par des coups à grand impact pour y échapper.

De plus, un design complet du mode Carrière introduit une toute nouvelle manière de développer le profil du personnage et offre un rythme d’évolution approfondi pour la durée de la carrière du combattant. La nouvelle fonctionnalité Évolution du combattant accorde aux joueurs la possibilité de façonner la panoplie de leur personnage, dont les aptitudes dans une discipline spécifique évoluent en fonction des coups donnés et des takedowns effectués. La fonctionnalité de Création de relations intègre l’importance des partenaires et des rivaux dans EA Sports UFC 4 en permettant d’apprendre de ses amis et ennemis pour acquérir de l’expérience et assimiler de nouvelles compétences.