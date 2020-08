EA Sports UFC 4 : une tracklist 100 % rap et hip-hop à découvrir et à écouter

Les annonces pour EA Sports UFC 4 s'enchaînent, et c'est normal. Dévoilé le mois dernier, il prévoit déjà d'arriver sur nos PS4 et Xbox One ce mois-ci. Alors forcément, Electronic Arts se dépêche de nous parler de ses spécificités, de son nouveau gameplay à son mode Carrière approfondi.

Au tour désormais de la tracklist du jeu de combat sportif d'être présentée, avec 30 titres que nous aurons l'occasion d'entendre entre nos matchs. Au programme, du rap, du hip-hop et... bah, c'est à peu près tout, car EA Sports UFC 4 n'ira pas chercher trop loin en termes de sonorités. Il compte néanmoins sur des cadors du milieu pour parler à toutes les générations de joueurs.

Asap Ferg - Value

Avelino - Higher Power

BIA - Cover Girl

Cartel Madras - Goonda Gold

Da Odd Couple - Ultimate Force (ft. The Real DMT)

Daz - Faster (ft. Tech N9ne)

Denzel Curry x Kenny Bears - So.Incredible.pkg

DJ Shadow - C.O.N.F.O.R.M. (ft. Gift of Gab, Lateef the Truth Speaker and Infamous Taz)

Eminem - Godzilla (ft. Juice WRLD)

Fabolous - B.O.M.B.S.

Glass Animals - Tokyo Drifting (ft. Denzel Curry)

Goon Des Garcons - Pressure

HDBeenDope - Bands 2

J. Cole - Middle Child

Jevon - Gracie Brothers

Labrinth - Mount Everest

Machine Gun Kelly - Roulette

NF - Returns

Phantogram - In a spiral

Run The Jewels - Holy Calama****

Run The Jewels - Goonies Vs. E.T.

Stormzy - Audacity (ft. Headie One)

Terrell Hines - Get Up

They. - Red Light Green Light

Wale - Routine (ft. Rick Ross and Meek Mill)

Whipped Cream - Told Ya (ft. Lil Xan)

Wiz Khalifa - Still Wiz

Yizzy - Only One

Yo Gotti - More Ready Than Ever

Young T and Bugsey - Don’t Rush (ft. Headie One)

Pour vous mettre dans le bain, une playlist reprenant la bande-son peut être écoutée sur Spotify. La date de sortie d'EA Sports UFC 4, c'est donc pour le 14 août 2020 sur PS4 et Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € à la Fnac.