EA Sports UFC 4 : une bande-annonce bourrin pour expliquer le nouveau gameplay

Tout va aller très vite pour EA Sports UFC 4, le nouveau jeu de combat d'Electronic Arts. Il a été annoncé il y a dix jours pour une sortie dès le mois prochain sur PS4 et Xbox One, pour le plus grand bonheur des fans de la série. Il revient donc déjà avec une bande-annonce aujourd'hui pour faire le point sur son gameplay.

Les développeurs ont retravaillé plusieurs aspects de l'expérience, à commencer par le ressenti des impacts, plus brutal et réaliste que jamais. Les combos en général ont aussi été revus pour asséner des coups variés plus facilement, notamment en alternant des pressions courtes et longues. Les phases rapprochées ont elles été totalement repensées avec la Real Player Motion Technology, pour des débuts et fins de séquences plus rapides, des enchaînements plus fluides avec les autres moments du combat, et des mises au sol moins automatiques.

D'ailleurs, à terre, il y aura aussi davantage de diversité dans les coups et les soumissions, mais un mode permettra tout de même d'utiliser les techniques plus rustiques des épisodes précédents. La date de sortie d'EA Sports UFC 4, c'est donc pour le 14 août 2020, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € à la Fnac.