EA Sports UFC 4 : des publicités ont bien été diffusées dans le jeu, les joueurs grondent

Comme nous vous le racontions en juillet dernier, le Wall Street Journal avait appris qu'Electronic Arts préparait en toute discrétion des technologies afin d'afficher de vraies publicités en fonction de l'actualité dans ses jeux vidéo. L'idée était alors testée sur EA Sports UFC 3, mais elle n'était pas présente dans la version commerciale d'UFC 4 à son lancement. Et devinez ce qu'il s'est passé cette semaine ! Un mois après la sortie du jeu de MMA, de premières publicités sont apparues lors des combats !

Plusieurs joueurs ont en effet témoigné de l'apparition d'écrans ou d'encadrés promouvant la saison 2 de The Boys, la série phénomène d'Amazon Prime Video. Un panneau apparaît ainsi en ouverture et fermeture des replays, ou discrètement à côté du nom des joueurs lors des introductions des combats. Rien d'intrusif, vous direz-nous, et certains estimeront même que cela rappelle l'ambiance des rencontres professionnelles avec des pubs à gogo. Mais une grande partie de la communauté se plaint de cette publicité non désirée dans un jeu payant et vendu plein pot sur PS4 et Xbox One (actuellement 69,99 € sur Amazon.fr).

Par-dessus tout, les joueurs n'ont pas apprécié que cette mécanique soit intégrée sans annonce préalable après un mois, alors que tous les tests des journalistes sont maintenant sortis, et y voient une énième manipulation de la part d'Electronic Arts. L'éditeur est pourtant coutumier des publicités in-game, qu'il pratiquait déjà avec Burnout Paradise et les précédents EA Sports UFC. Mais face à la grogne de la communauté, il a réagi très vite en supprimant ces encadrés et en annonçant qu'il ne referait plus d'opérations publicitaires du genre dans EA Sports UFC 4, comme il l'a confié à Eurogamer.

Plus tôt cette semaine, l'équipe a activé les emplacements publicitaires dans EA Sports UFC 4 qui sont apparus pendant les moments de « Replay » du jeu. Ce type d'affichage publicitaire n'est pas étranger à la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l'affichage d'annonces à des tuiles spécifiques de menu principal ou au placement du logo Octagon. Il ressort clairement de vos commentaires que l'intégration de publicités dans l'expérience de relecture et de superposition n'est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l'équipe et nous nous excusons pour toute perturbation du gameplay que les joueurs ont pu subir. Nous sommes conscients que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l'avance et c'est notre faute. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA Sports UFC 4, et que l'intégration publicitaire dans le Replay et l'habillage ne réapparaisse pas à l'avenir. Merci pour vos retours continus sur EA Sports UFC 4.

Même si « l'erreur » est corrigée, cela ne devrait pas améliorer la relation entre Electronic Arts et ses joueurs.