Electronic Arts : des publicités envahissantes pourraient arriver dans nos jeux, des tests effectués avec UFC

Parmi les éditeurs de jeux vidéo, tous ne sont pas logés à la même enseigne du côté des joueurs, et Electronic Arts est loin de faire l'unanimité, surtout depuis l'affaire des loot boxes de Star Wars Battlefront II en 2017, qui a entraîné de nombreux débats à travers toute l'Europe et même eu pour conséquence un léger changement côté PEGI et ESRB. Ça ne risque pas de s'arranger, car le Wall Street Journal nous rapporte un fait qui a de quoi faire grincer des dents et qui a trait à l'ajout de publicités au sein même de nos jeux sur consoles (et donc PC dans la foulée).

Si certains free-to-play sur mobiles ont déjà franchi le cap de ce genre de pratiques, demandant à l'utilisateur de regarder une pub de quelques secondes en échange d'une monnaie virtuelle ou récompense in-game, ce n'est heureusement pas encore tout à fait le cas sur consoles et PC. Tout au plus, certains sponsors disposent d'une mise en avant dans les productions sportives, mais cela reste assez « discret » et ne perturbe pas l'expérience de jeu. Sauf qu'Electronic Arts semble étudier l'étape suivante et s'est pour cela associé à Turner (filiale du géant TBS lui-même détenu par WarnerMedia et donc AT&T), Experian PLC et Dollar Shave Club pour effectuer des tests d'ajouts de publicités passant traditionnellement à la télévision au sein d'UFC 3, comme vous pouvez le voir sur le premier screenshot ci-dessus.

Certains essais ont eu lieu en mai et d'autres ce mois-ci, utilisant la technologie de Simulmedia Inc. pour fonctionner, qui serait d'ailleurs en discussion avec d'autres éditeurs du secteur pour effectuer des tests similaires. Dans les faits, il suffit donc de regarder un spot de 15 à 30 secondes afin de gagner des points, le tout étant optionnel et se voulant « non intrusif ».

L'intérêt pour ces sociétés est de toucher une audience jeune qui s'est depuis un moment détournée des programmes TV. Comme le mentionne bien l'article du WSJ, il y a bien un exemple existant déjà sur consoles, à savoir Fortnite qui d'un simple jeu vidéo est désormais une véritable plateforme sociale où, sous couvert d'évènements, de grands groupes ont fait la promotion de leurs propriétés comme ce fut le cas avec Star Wars l'an dernier et plus récemment avec la diffusion du dernier trailer de TENET suivie par celle d'un film complet au sein de son espace virtuel.

Si dans le cas de jeux gratuits, nous pouvons aisément comprendre que de telles pratiques soient utilisées (même s'il y a déjà les microtransactions qui rapportent énormément), pour des titres comme UFC 3 vendus plein tarif, c'est autre paire de manches et il est difficile d'imaginer que ce type d'intégration se fasse sans une montée au créneau de certains joueurs. C'est d'ailleurs ce que souligne John Frelinghuysen de L.E.K. Consulting, qui a étudié le sujet. La thématique des publicités est également un sujet bien pris en compte, pour essayer de vendre des produits ciblés. Dave Morgan de Simulmedia a ainsi déclaré :

L'élément le plus fondamental est que nous devons créer une expérience publicitaire que les joueurs acceptent. Peut-être qu’ils ne l’aimeront pas, mais au moins ils pourront dire : « Oui, pour quelques points ou un bouclier de combat, je vais regarder la publicité ».

Et à en croire Manny Anekal sur Twitter, UFC 4 devrait intégrer ce genre de pubs, lui qui est attendu le 14 août prochain et qui peut être précommandé à 59,99 € sur le site de la Fnac. Quel est votre avis sur le sujet ? Plutôt pour ou fermement contre ce type de contenu ?