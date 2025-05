Electronic Arts surprend tout le monde en évoquant le sujet de la hausse du prix des jeux vidéo

Electronic Arts vient de publier son bilan financier, l'entreprise se félicite des succès de FC 25 et College Football 25, mais également des Sims 4 et de Split Fiction, qui compte désormais quatre millions d'exemplaires vendus. L'éditeur présentera cet été le prochain Battlefield, mais lors de la conférence adressée aux investisseurs (via IGN), le CEO Andrew Wilson a évoqué un sujet qui fâche généralement les joueurs : celui du prix de vente des jeux.

Il faut dire qu'entre Mario Kart World à 89,99 € en version physique et l'annonce des hausses de prix chez Microsoft, que ce soit pour les jeux ou les consoles, les joueurs craignent pour leur porte-monnaie. Cependant, Andrew Wilson explique que le marché a évolué et la stratégie d'Electronic Arts est un peu différente :

En termes de pouvoir de fixation des prix, notre activité est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a seulement 10 ans. Dans un monde où il y a 10 ans, tout ce que nous faisions se résumait à vendre des disques brillants dans des boîtes en plastique en rayon — eh bien, cela fait toujours partie de notre activité, même si c'est une part bien plus réduite, et nos prix couvrent désormais tous les types de jeux, du free-to-play aux éditions deluxe et au-delà.

Au final, que nous proposions un jeu à 1 dollar, 10 dollars ou 100 dollars, notre objectif est toujours d'offrir une qualité incroyable et une valeur exponentielle à nos joueurs. Et nous avons découvert au fil du temps que lorsque nous parvenons à allier qualité et valeur, notre activité est solide, résiliente et continue de croître.