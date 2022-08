FIFA 23 : Electronic Arts s'associe à Marvel pour des cartes Héros FUT en mode super-héros

Electronic Arts a profité de FIFA 22 pour lancer les Héros FUT, de nouvelles cartes FIFA Ultimate Team représentant les exploits héroïques de joueurs, modernes ou plus anciens. Pour FIFA 23, dont nous venons de découvrir les nouveautés côté FUT, l'éditeur veut aller encore plus loin.

Il va en effet s'associer avec Marvel pour transformer encore plus ces légendes en super-héros, qui bénéficieront tous d'illustrations uniques sur leur carte Héros FUT FIFA World Cup. L'opération sera en effet liée à la Coupe du Monde masculine, qui sera ajoutée au jeu par une mise à jour le 11 novembre 2022 et concernera pas moins de 21 sportifs : Landon Donovan, Ricardo Carvalho, Claudio Marchisio, Yaya Touré et Park Ji-Sung sont les premiers confirmés.

LANDON DONOVAN

Certains héros percent très vite puis disparaissent aussitôt. D’autres se relèvent sur le tard. Landon Donovan s'est illustré dès sa première Coupe du Monde de la FIFA et n’a jamais baissé de rythme ensuite. Certains héros percent très vite puis disparaissent aussitôt. D’autres se relèvent sur le tard. Landon Donovan s'est illustré dès sa première Coupe du Monde de la FIFA et n’a jamais baissé de rythme ensuite. À l'époque, tout juste âgé de 20 ans, il s'est illustré face à un rival de toujours en marquant un but lors de la victoire face au Mexique pour propulser les États-Unis en quart de finale.

RICARDO CARVALHO

Si un attaquant réfléchissait trop avant de partir au contact avec Ricardo Carvalho, il avait déjà perdu son duel. Mais il ne le savait pas encore. Doté d'un incroyable sens de l'anticipation, ce joueur portugais était capable d'enrayer n'importe quelle attaque adverse. Il savait ce que ses adversaires allaient faire avant même qu’ils n'y pensent, et il ne se trompait quasiment jamais.

CLAUDIO MARCHISIO

N’importe quel héros peut nous impressionner par des qualités athlétiques hors normes. Mais les plus grands héros nous poussent à nous dépasser. Claudio Marchisio en est la plus parfaite illustration. Évoluant au milieu de terrain de la Juventus, il savait s'adapter à toutes les situations et cherchait constamment à exploiter la moindre occasion de but pour aller de l'avant et parfois même marquer.

YAYA TOURÉ

Tel le légendaire Colosse de Rhodes, l'imposant milieu de terrain Yaya Touré n’avait qu’à entrer sur le terrain pour intimider tous ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Lors de la saison 2011/2012, il a permis à Manchester City de décrocher son premier titre en Premier League en 44 ans. Le but décisif pour le titre marqué par un célèbre attaquant argentin à la dernière minute de la dernière journée reste peut-être l’un des faits marquants de cette saison, mais ce joueur ivoirien avait signé un doublé quelques journées auparavant pour permettre à son club de rester dans la course au titre.

PARK JI-SUNG

Ceux qui ne parviennent pas à enrailler ses assauts répétés ou à échapper à son pressing disent qu'il a trois poumons. Ceux qui ne parviennent pas à se défaire de son marquage strict disent qu'il a deux cœurs. Mais en fait, Park Ji-Sung est bien plus héroïque que ça. Un cœur de tigre bat en lui. Son endurance lui permet de jouer pied au plancher pendant 90 minutes et il s'en remet à son instinct de félin pour frapper au bon moment. Il parvient souvent à ses fins en fin de match, quand il a réussi à épuiser l'adversaire qui, impuissant, ne peut que capituler.