FIFA 23 : date de sortie, cross-play, clubs féminins, Coupes du Monde, nouveaux commentateurs français... les premiers détails officiels sont là !

FIFA 23 aura fait beaucoup parler de lui avant même son officialisation. Entre les rumeurs sur son contenu et la confirmation du fait qu'il s'agira du dernier jeu en collaboration entre Electronic Arts et la FIFA, beaucoup d'encre a déjà coulé autour du titre. Le concret est enfin arrivé cette semaine avec les jaquettes représentant Sam Kerr et Kylian Mbappé, et désormais une première bande-annonce.

Elle confirme surtout les bases du contenu de FIFA 23, à savoir :

Des modes pour jouer à la Coupe du monde de football 2022 du Qatar et la Coupe du monde féminine de football 2023 qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande, qui seront ajoutés par des mises à jour gratuites ;

qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande, qui seront ajoutés par des mises à jour gratuites ; Une version PC enfin calquée sur la next-gen ;

; Du cross-play entre joueurs PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia, mais aussi entre joueurs PS4 et Xbox One (plus de détails à ce sujet sont disponibles sur le site officiel) ;

entre joueurs PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia, mais aussi entre joueurs PS4 et Xbox One (plus de détails à ce sujet sont disponibles sur le site officiel) ; Des clubs de football féminin jouables en match standard et en tournoi en plus des sélections nationales déjà présentes (dont ceux de la Division 1 Arkema et la Barclays Women's Super League ) ;

) ; L'HyperMotion 2.

Cette amélioration de la technologie introduite dans FIFA 22 ajoutera plus de 6 000 animations à l'expérience, tandis que des sessions de motion capture, du machine learning et d'autres facteurs renforceront les mouvements et le comportement des joueurs sur le terrain.

Les avancées de la technologie HyperMotion 2 et du système graphique de FIFA 23 ont permis de débloquer tout un éventail de nouvelles fonctionnalités rendant l'expérience de jeu plus immersive que jamais. Les mouvements des joueurs et des équipes à travers le terrain sont encore plus réactifs, intelligents et authentiques, que ce soit lors de protections de balle face aux défenseurs ou lors de duels aériens face à un attaquant en tant que gardien de but. Les joueurs pourront aussi s'attendre à un tout nouveau système intelligent de dribbles, une transition plus fluide et naturelle lors des tirs, de nouvelles mécaniques d'accélération, des améliorations dans les placements des joueurs, et bien plus encore. Avec l'ajout des équipes de clubs féminines, de toutes nouvelles animations dans les matchs de femmes découlant des mouvements de joueurs dans la vraie vie ont été ajoutées à FIFA 23.

Autre nouvelle qui concerne le public français : Hervé Mathoux, qui œuvrait aux commentaires francophones aux côtés de Franck Sauzée de FIFA 08 à FIFA 16, avec Pierre Ménès de FIFA 17 à FIFA 21, et seul sur le dernier volet suite aux déboires de son compère, va quitter son poste. Il va en effet être remplacé Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva, le duo phare de beIN Sports.

« En tant que fans absolus de football, la franchise EA SPORTS FIFA est incontournable dans notre quotidien. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition », indiquent Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. « C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu. »

Tout cela sera détaillé davantage dans les semaines à venir : nous avons rendez-vous pour découvrir les fonctionnalités originales et l'HyperMotion 2 le 27 juillet, le mode Carrière le 1er août, les Journées de Match le 5 août, les modes Club Pro et VOLTA le 8 août, et FIFA Ultimate Team le 11 août. D'ailleurs, Yaya Touré, Park Ji-Sung et Ricardo Carvalho sont d'ores et déjà confirmés comme Héros FUT, et d'autres suivront cet été : la première vague aura droit à son équivalent Héros FUT FIFA World Cup à compter du 11 novembre.

La date de sortie de FIFA 23 a au passage été fixée au 30 septembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Stadia, et dès le 27 pour les acheteurs de l'Ultimate Edition. Une version Switch en Édition Essentielle, avec aucune nouveauté par rapport à FIFA 19 en dehors de la mise à jour des effectifs, sera encore proposée. Les précommandes sont ouvertes, comme chez Micromania, et débutent à partir de 39,99 €.