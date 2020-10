Outriders : la date de sortie dévoilée dans une nouvelle bande-annonce, avec du cross-play pour tout le monde

Après plusieurs mois sur le devant de la scène médiatique avec des Transmissions régulières pour nous présenter son contenu, Outriders s'est ensuite fait discret depuis la fin août et la diffusion d'une bande-annonce dans le cadre de la gamescom 2020. Tout ça pour mieux revenir ? Nous aurons la réponse pas plus tard que demain, puisqu'un nouveau trailer y est d'ores et déjà programmé.

Square Enix et People Can Fly vont en effet dévoiler la date de sortie d'Outriders ce jeudi 8 octobre à 18h00, heure française, à travers une première diffusion déjà programmée sur YouTube et que vous pourrez suivre ci-dessus. Si vous n'aviez pas lu notre article sur le sujet, une page du jeu sur Steam a affiché pendant un temps le 2 février 2021 en guise de jour de lancement, désormais remplacé par le 31 décembre 2020. Nous saurons donc très prochainement si un report aura bien lieu ou non.

Dans tous les cas, Outriders est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, alors presque tout le monde pourra en profiter. Si jamais ce TPS vous intéresse, il est disponible en précommande à 54,99 € sur Amazon.

Mise à jour : la date de sortie d'Outriders est donc bien fixée au 2 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, puis plus tard sur Stadia, avec du cross-play entre toutes les plateformes et une mise à niveau gratuite vers la next-gen.

« Nous sommes ravis d'annoncer que nous pourrons vous offrir le cross-play entre toutes les plateformes ainsi qu'une mise à niveau gratuite vers la génération suivante pour Outriders. Ainsi, même si vous n'avez pas encore mis la main sur la console next-gen de votre choix, inutile d'attendre pour jouer à Outriders, nous avons pensé à vous. Si vous achetez la version actuelle d'Outriders, nous vous proposerons gratuitement celle de la next-gen » a précisé Jon Brooke, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios. « Nous prenons un peu plus de temps que prévu pour veiller à ce que les joueurs vivent la meilleure expérience possible avec Outriders, et c'est pourquoi nous ajoutons également le cross-play, pour rendre le jeu plus accessible » a ajouté Lee Singleton, co-directeur de studio chez Square Enix External Studios.

Lire aussi : PREVIEW de Outriders : encore et toujours du déjà-vu