The Rogue Prince of Persia s'offre une bande-annonce tout en fluidité pour sa nouvelle date de sortie, le prix du jeu dévoilé

Parce qu'il n'y a pas qu'Assassin's Creed Shadows qui aime le sable du temps, c'est The Rogue Prince of Persia qui a redonné comme prévu de ses nouvelles ce lundi. Le roguelite d'Evil Empire et Ubisoft devait en effet sortir ce mardi 14 mai en Accès Anticipé sur Steam, mais avec l'arrivée la semaine dernière d'un concurrent de taille en la personne d'Hades II, les développeurs et l'éditeur ont préféré donner un peu plus de temps aux joueurs pour découvrir l'aventure de Mélinoé avant de mettre à disposition leur création. Alors, jusqu'à quand faudra-t-il patienter avant d'aller affronter les Huns aux commandes d'un prince bien agile ?

The Rogue Prince of Persia est désormais attendu le lundi 27 mai, soit un report d'à peine deux semaines au final. Sur Discord, un représentant de l'équipe marketing a par ailleurs répondu à une question que certaines personnes se posaient sans doute, à savoir le tarif de cette production. Il ne faudra pas se ruiner pour s'amuser avec ce deuxième jeu d'Evil Empire, qui va donc le commercialiser à seulement 19,99 €. Mieux encore, une petite réduction devrait être proposée pour le lancement.

La bande-annonce nous permet quant à elle d'écouter plus longuement la chanson thème de The Rogue Prince of Persia créée par ASADI. Cet artiste qui est un producteur de musique électronique américain et perse a composé toute l'OST, qui devrait donc nous délecter les oreilles.

Si vous préférez les metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown est actuellement vendu à partir de 32,97 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW The Rogue Prince of Persia : du fun le temps de quelques runs