The Rogue Prince of Persia déjoue la mort dans la bande-annonce de lancement de son Accès Anticipé, une remise temporaire disponible

Alors que Prince of Persia: The Lost Crown a accueilli la semaine dernière sa deuxième mise à jour post-lancement ajoutant du contenu inédit, c'est enfin au tour de The Rogue Prince of Persia d'entrée en scène. Dévoilé le mois dernier, ce roguelite développé par Evil Empire (Dead Cells) et donc édité par Ubisoft devait initialement voir le jour en Accès Anticipé le 14 mai, sauf qu'un challenger de taille l'a devancé, Hades II. Bons joueurs, les développeurs ont préféré décaler de quelques jours sa sortie afin de permettre à tout le monde de profiter du titre de Supergiant Games. C'est donc ce lundi 27 mai 2024 qui a été choisi comme nouvelle date et nous avions alors eu droit à une bande-annonce de gameplay de haute volée dans laquelle la fluidité d'exécution des mouvements du prince était mise en avant. Place désormais à un beau trailer de lancement.

La vidéo démarre avec des passages cinématiques mettant en scène des affrontements bien chorégraphies du prince face aux Huns et un boss minotaure bien énervé, mais rappelant également que les environnements seront jonchés de pièges pouvant entraîner la mort, non définitive puisque cela fera juste démarrer une nouvelle run. S'ensuit quelques séquences de gameplay toujours aussi agréables à regarder, mais qui demanderont un peu d'entraînement avant de pouvoir naviguer aussi habillement à travers les décors.

Si l'Accès Anticipé de The Rogue Prince of Persia vous intéresse, son prix d'origine de 19,99 € est réduit de 10 % pendant 24 heures, le faisant passer à 17,99 € sur Steam. Pour rappel, des versions à destination des consoles sont prévues par la suite.

Prince of Persia: The Lost Crown est de son côté vendu 29,99 € sur Amazon et à la Fnac.

