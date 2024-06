The Rogue Prince of Persia : l'Accès Anticipé s'enrichit avec la mise à jour Temple du feu

L'Ubisoft Forward de ce lundi a été l'occasion pour l'éditeur de donner des nouvelles de ses trois jeux Prince of Persia, une bonne manière de marquer le coup pour les 35 ans de la licence. Outre le retour de Prince of Persia : Les Sables du Temps et les nouveautés de Prince of Persia: The Lost Crown, c'est donc le roguelite The Rogue Prince of Persia qui s'est montré avec une bonne nouvelle pour les joueurs ayant craqué pour son Accès Anticipé sur PC, le déploiement de sa toute première mise à jour de contenu intitulée Temple du feu, qui rajoute notamment ce biome rempli de pièges, ainsi qu'une nouvelle arme, le Flaming Censers, et deux types d'ennemis, le Shielded Warrior et le Duellist. Elle inclut aussi l'arbre de compétence « méta » servant à obtenir des améliorations restant entre chaque run. De plus, il a été rappelé que le but est de sortir la version 1.0 en 2025.

C'est sur Steam que tous les détails ont été communiqués en anglais, dont voici notre traduction :

Nouveautés Nouveau biome - Temple du Feu (après le boss Berude).

Premier ajout de méta-progression, dans l'Oasis - ce sera étendu dans un avenir proche !!!

Nouveaux pièges (limités au biome du Temple) : haches rotatives, pointes de pression et pièges à flèches.

Nouvelle arme - Encensoirs enflammés (grosses boules en feu qui se balancent).

Nouveaux monstres - Defensive Juggernaut (un grand type avec un plus grand bouclier) et Aggressive Juggernaut (un grand type avec une plus grande épée... et un plus grand bouclier). La mise à jour hebdomadaire pour la branche de test aura lieu comme d'habitude jeudi. Meta Progression Vous le vouliez, nous l'avons apporté. Vous pouvez désormais dépenser des Spirit Glimmers et débloquer des améliorations permanentes pour une santé maximale, des potions de santé supplémentaires, le recyclage, la rétention de Spirit Glimmers, des dégâts d'attaque plongée et bien plus encore. Nous ajouterons plus d'options à mesure que nous poursuivons l'Accès Anticipé !!! Pour le débloquer, rendez-vous dans la tente de Sukhra dans l'Oasis et achetez la mise à niveau Inner Light. Vous pouvez ensuite aller vous asseoir près du feu à l’extérieur de votre tente et obtenir ces douces améliorations de méta progression. Veuillez noter que l'attaque plongée ne détruit plus les boucliers à 100 % - cet effet est désormais débloqué sous forme d'amélioration dans l'arbre de compétences. Temple du feu

Dans ce temple sacré, vous pouvez vous attendre à trouver des couloirs remplis de pièges avec des haches tournantes, des pics de pression et des pièges à flèches – des manigances classiques de Prince of Persia ! Ce nouveau biome peut être trouvé après avoir battu Berude, c'est donc une alternative à la Tour de l'Oubli. Pas besoin de le déverrouiller, il est déjà là et vous attend. Préparez vos oreilles pour un nouveau morceau « Sacred Fire » spécialement conçu pour ce biome, vous le reconnaîtrez peut-être grâce à notre bande-annonce de l'Accès Anticipé ! Encensoirs enflammés

Terminez une salle de défi dans le Temple du feu et vous débloquerez les Encensoirs enflammés. Ces deux grosses boules de métal peuvent être balancées pour frapper vos ennemis, avec un mouvement de rotation pour terminer le combo. Maintenez le bouton d'attaque enfoncé pour utiliser le coup spécial, qui consiste à mettre le feu aux boules... Attaquez avec les boules enflammées pour infliger des dégâts de feu supplémentaires (et déclencher des réactions élémentaires), mais les flammes ne dureront pas longtemps ! Les Juggernauts Rencontrez les jumeaux : ces gars-là ont mangé leurs légumes et ont grandi grands et forts. Tandis que l'un se contentera de vous frapper au visage avec son énorme bouclier, vous projetant en arrière (et probablement dans un piège mortel ou un ennemi en attente), l'autre le fera avec une épée massive. Essayez d'esquiver ce type et il balancera son bouclier à nouveau derrière lui, alors restez sur vos gardes ! Autres Les PNJ sont désormais plus bavards.

Ajustements du piétinement (il peut désormais toucher les monstres que vous frappez en l'air !). Corrections de bugs Il y a également de nombreuses corrections de bugs plus petits dans cette mise à jour, et nous travaillons toujours pour garantir que les performances soient aussi bonnes que possible. Problème de sauvegarde Notre mise à jour hebdomadaire de la semaine dernière a fait perdre à certaines personnes leur sauvegarde (elle est toujours dans le dossier Steam, elle n'a tout simplement pas migré correctement). Pour la plupart des joueurs, la migration a été automatique, mais si vous rencontrez ce problème, suivez ces étapes pour le récupérer : Allez dans Steamuserdata« votre Steam ID »2717880remote

Copiez le fichier de sauvegarde à l'intérieur (doit être appelé « global »)

Allez dans SteamsteamappscommonThe Rogue Prince Of Persiauserdatasaves« dossier avec un ID »

Collez-y les fichiers

Renommez le fichier et ajoutez simplement « .sav » à la fin, pour obtenir « global.sav » comme nom. Si cela ne fonctionne pas, refaites les étapes, mais avec le jeu ouvert, puis fermez-le et relancez-le. Amusez-vous et nous reviendrons très bientôt avec une autre mise à jour hebdomadaire ! Matt et l'équipe d'Evil Empire

Au passage, vous pouvez écouter la bande-son du jeu ci-dessous :

Pour rappel, The Rogue Prince of Persia est prévu sur consoles. Prince of Persia: The Lost Crown est lui vendu 29,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : PREVIEW The Rogue Prince of Persia : du fun le temps de quelques runs