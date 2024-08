The Rogue Prince of Persia corse sa difficulté avec la mise à jour The Warrior's Ascension, Evil Empire tease du lourd pour la fin d'année

Les fans de la licence Prince of Persia jouant sur PC ont encore eu de quoi se régaler cette semaine. En effet, Prince of Persia: The Lost Crown est paru sur Steam et son DLC Mask of Darkness a précisé sa date de sortie. D'un autre côté, c'est le roguevania d'Evil Empire qui s'est encore amélioré. Finalement lancé fin mai après avoir laissé sous le feu des projecteurs Hades II, The Rogue Prince of Persia enchaîne depuis les mises à jour. En juin, lors de l'Ubisoft Forward, Temple of Fire avait ainsi apporté pas mal de nouveautés. D'autres updates plus légères ont suivi, avec pas mal de correctifs et quelques ajouts comme la compétence Moksha Altar servant d'attaque de zone verticale, qu'un Hun ennemi utilise d'ailleurs, deux autres mobs inédits et une mécanique pour booster la vitesse. Après que l'équipe se soit rétablie (victime du COVID), elle a donc lancé The Warrior's Ascension ce jeudi.

Cette nouvelle mise à jour The Warrior's Ascension ajoute notamment des modificateurs de difficulté, de nouvelles compétences, la possibilité de renvoyer les projectiles de manière stylée, un ennemi additionnel et bien plus. Vous pouvez retrouver ci-dessous notre traduction de tous les détails donnés sur Steam :

L'Éveil (Awakening) Nous avons entendu vos demandes et les modificateurs de difficulté sont désormais disponibles ! Après avoir terminé une run, le Prince se retrouve transporté dans une zone mystérieuse avec une voix désincarnée... Nous vous laisserons découvrir le reste de ce mystère, mais une fois que le Prince est revenu à l'Oasis, un autel avec un masque aura alors été révélé... Vous pouvez y choisir des pierres qui ajoutent de la difficulté à votre prochaine run, comme un scarabée invincible qui vous attaque pendant toute la run, des ennemis plus puissants, des armes qui se brisent, etc. Vous débloquez une nouvelle pierre à chaque fois que vous terminez une run. Chaque pierre a un score différent en fonction de sa difficulté : terminer une partie avec un certain score « total » débloque un nouvel emplacement de pierre, vous permettant d'ajouter progressivement plus de difficulté. Lorsque vous avez activé la difficulté, vous gagnerez une nouvelle monnaie, le Sang corrompu (Corrupted Blood), lorsque vous tuez des ennemis. Plus la difficulté est élevée, plus vous gagnez de Sang. À quoi cela sert-il ? Eh bien... Nouveaux arbres de compétences et Sang corrompu L'Oasis a révélé encore plus de secrets ! Une nouvelle section est désormais débloquée, dans laquelle vous pouvez trouver vos arbres de compétences et acheter des points pour débloquer ces compétences avec du Sang corrompu. Nous avons également ajouté beaucoup plus d'arbres de compétences, que vous devez désormais débloquer avec des Lueurs spirituelles (Spirit Glimmers) ou du Sang corrompu. Voilà donc les utilisations du Sang corrompu, du moins pour l'instant... Chaque arbre a un thème avec des compétences complémentaires, alors choisissez soigneusement où vous dépensez votre prochain point ! Réflexion de projectile Le Prince peut désormais renvoyer des flèches et des couteaux directement en plein dans la face de leurs propriétaires sans méfiance. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce sujet, si ce n'est que c'est vraiment amusant ! Amélioration du coup de pied Le coup de pied lui-même a également eu droit à plus de « peps » ajoutés à son animation. Nous avons eu l'impression qu'il manquait de punch compte tenu de sa puissance et de ses sensations de jeu - dites-nous ce que vous en pensez ! Mob lanceur de couteaux et tirs alliés des lanceurs de bombes En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités, nous n'oublions pas d'ajouter les éléments « de base » tels que les monstres. Le dernier ajout est un nouvel ennemi redoutable à distance, qui esquive facilement vos attaques et lance des couteaux avec une précision mortelle. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'un nouvel ennemi à distance était absolument nécessaire (nous n'avions que l'archer et le lanceur de bombes) ! En parlant du lanceur de bombes, ses bombes endommagent désormais les autres Huns, vous donnant l'opportunité de créer des moments amusants :D Récapitulatif Si vous lisez ceci et n'avez pas suivi les mises à jour récentes, voici un petit résumé de ce qui a été ajouté au cours des 2 mois depuis le lancement : Biome Temple du Feu ;

1re itération de l'arbre de compétences ;

7 ennemis ;

3 armes ;

Mécanique de boost de la vitesse ;

Beaucoup de finitions/améliorations

De nombreux correctifs

+ Tout ce que nous avons ajouté aujourd'hui ! Roadmap next week Grâce à vos commentaires, nous avons été occupés à planifier les mises à jour à venir pour le reste de l'année 2024, y compris 2 autres grosses mises à jour et une mise à jour monstrueuse (au moins 4 fois plus grande que toutes les mises à jour que nous avons faites jusqu'à présent !) - plus d'informations à venir la semaine prochaine ! C'est tout pour cette mise à jour, avant de partir, nous tenons à souligner que notre frère d'armes Prince of Persia: The Lost Crown sera lancé plus tard dans la journée sur Steam, allez y jeter un œil ! Matt et l'équipe d'Evil Empire

The Rogue Prince of Persia est actuellement vendu 15,99 € au lieu de 19,99 € jusqu'au 22 août sur Steam. Prince of Persia: The Lost Crown est lui disponible à partir de 27,99 € sur Amazon.

Lire aussi :