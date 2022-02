RUMEUR sur FIFA 23 : 2 Coupes du Monde, du cross-play et des graphismes plus poussés que jamais

Dès le lancement de FIFA 22, Electronic Arts avait fait une déclaration étonnante sur l'avenir de la série. Il disait réfléchir à abandonner le branding de la Fédération Internationale de Football Association, une manière peut-être de mettre la pression sur l'organisme en vue de futures négociations. Nous n'avions pas de nouvelles depuis, mais Andy Robinson et Tom Henderson ont rapporté il y a quelques jours sur VGC que Andrew Wilson, président d'EA, avait dit a ses employés que l'utilisation du nom FIFA était « un obstacle » pour la saga, que ce partenariat l'empêchait de développer des modes au-delà du 11v11 traditionnel ou des « écosystèmes numériques plus larges ». En dehors des années de Coupe du Monde où il peut utiliser davantage de licences, le nom FIFA ne serait pour lui que « quatre lettres sur le devant de la boîte ».

Problème, la saison 2022-2023 sera justement une année de compétitions internationales, alors la fin de la collaboration ne sera peut-être pas pour tout de suite. Ce même Tom Henderson, habitué des leaks sur Battlefield et sur l'industrie en général, fait de nouvelles révélations sur FIFA 23, qui aurait bien cet intitulé cette année. Ainsi, il proposerait du contenu en rapport avec 2 Coupes du Monde : celle des hommes au Qatar, qui aura lieu en novembre et décembre, et celle des femmes en Australie et Nouvelle-Zélande, prévue pour juillet et août 2023.

Le projet ne serait pas free-to-play, un créneau choisi par ses concurrents, mais proposerait enfin du cross-play entre PC, PlayStation et Xbox : il n'est pas encore dit que cela concernerait uniquement la next-gen ou encore la génération PS4 et Xbox One. Sur ordinateur personnel, PS5 et Xbox Series X|S, les graphismes et animations devraient être encore plus poussés, grâce à la technologie Hypermotion. EA aurait poussé le concept encore plus loin, en scannant les joueurs non plus via des combinaisons, mais grâce à des caméras de stade, qui lui auraient permis de collecter 100 fois plus de données en une saison que durant toutes les précédentes.

