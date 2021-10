FIFA 22 : déjà un lancement record pour le nouvel épisode, EA réfléchit à changer le nom de la série pour FIFA 23

FIFA 22 est disponible depuis quelques jours et est désormais bien seul sur le marché des jeux vidéo de football premium. Konami a décidé de tester de nouvelles choses avec eFootball 2022, un free-to-play basé sur les vestiges de Pro Evolution Soccer qui a clairement raté son lancement.

Nous ne savons pas encore si l'échec de l'un justifie le succès de l'autre, mais Electronic Arts vient d'annoncer que FIFA 22 venait de réaliser un lancement record dans l'histoire de la franchise, déjà habituée aux grosses performances. Il y a ainsi eu 9,1 millions de joueurs, 7,6 millions d'équipes FIFA Ultimate Team créées et 460 millions de matchs joués en 2 semaines, depuis l'accès anticipé du 22 septembre !

Fait étonnant, le communiqué du General Manager d'EA Sports Cam Weber en profite pour parler de l'avenir de la franchise. Les propos sont flous, mais les développeurs s'engagent à proposer du contenu toujours aussi qualitatif, à développer des partenaires avec différentes licences, et à accroître la présence du football féminin. Mais surtout, il précise qu'il est actuellement en train de discuter avec la FIFA sur l'utilisation du nom de la fédération dans le titre des jeux, une manière de nous prévenir que le sigle pourrait être abandonné dans le nom des prochains épisodes, sans que cela n'affecte quelconque licence in-game.

Bien que nous ne soyons qu'au début de notre voyage avec vous dans le jeu de cette année, nous nous concentrons également sur la direction que nous prenons à partir d'ici.

Nous sommes là pour créer les meilleures expériences pour les fans de football du monde entier. Pour ce faire, nous commençons par écouter nos joueurs. Nous entendons constamment que ce qui compte le plus, c'est de développer la communauté mondiale, de créer des expériences de football innovantes sur de nouvelles plateformes, un engagement à tous les niveaux du sport, y compris le football de base, et d'accélérer l'élévation du football féminin. En conséquence, nous avons une vision claire pour l'avenir du football.

Grâce à des années de construction de notre franchise mondiale, nous savons également que l'authenticité est essentielle à l'expérience. C'est pourquoi nous concentrons tant d'énergie sur la force collective de plus de 300 partenaires licenciés individuels qui nous donnent accès à plus de 17 000 athlètes dans plus de 700 équipes, 100 stades et plus de 30 ligues à travers le monde. Nous investissons continuellement dans les partenariats et les licences les plus importants pour les joueurs, et pour cette raison, notre jeu est le seul endroit où vous pouvez authentiquement jouer dans l'emblématique UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga et LaLiga Santander, parmi tant d'autres. L'étendue de nos partenariats et notre écosystème de contenus sous licence nous permettront de continuer à apporter une authenticité inégalée à nos jeux de football EA SPORTS, maintenant et pour de nombreuses années à venir.

À l'avenir, nous étudions également l'idée de renommer nos jeux de football EA SPORTS mondiaux. Cela signifie que nous révisons notre accord sur les droits de dénomination avec la FIFA, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football.

L'avenir du football est très grand et très brillant. Notre priorité est de nous assurer que nous avons toutes les chances de continuer à offrir les meilleures expériences de football interactives au monde. Merci encore pour votre soutien et vos commentaires sur le jeu de cette année. Nous sommes impatients de créer l'avenir du football avec vous.

Rendez-vous sur le terrain.