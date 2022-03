SOLDES du PlayStation Store : les promos de Méga Mars lancées, des prix cassés pour FIFA 22, It Takes Two, AC Valhalla et bien d'autres !

En ce moment, nous ne passons pas une semaine sans que Sony Interactive ne propose de nouvelles opérations promotionnelles sur le PlayStation Store. Les soldes dédiés aux PlayStation Indies sont encore actifs, mais le constructeur ouvre ce mercredi les offres du mois de Méga Mars, valables jusqu'au 31 à 00h59. Le visuel officiel mentionne des réductions allant jusqu'à 74 % (précis), mais vous pouvez en réalité trouver des rabais allant jusqu'à 90 % du prix initial.

Envie d'un MXGP - The Official Motocross Videogame à 0,99 € ? D'un FIFA 22 à 18,99 € ? D'un Assassin's Creed Valhalla à 27,99 € ? D'un F1 2021 à 13,99 € ? D'un It Takes Two à 15,99 € ? D'un Les Sims 4 à 4,79 € ? Alors c'est le moment de se faire plaisir, en consultant les 464 produits en promo depuis votre console ou via le site en ligne du PlayStation Store.

