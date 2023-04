SOLDES PlayStation Store : jusqu'à 90 % de réduction sur plus de 1 000 jeux avec les promos de mai et de la Golden Week !

La Super promo de printemps touche enfin à sa fin demain et Sony Interactive Entertainment a sans surprise déjà de nouvelles vagues de promotions sous le coude pour faire craquer les joueurs. L'opération spéciale May Savings durera jusqu'au 11 mai 2023 à 00h59, et concerne plus de 1 000 références bradées à jusqu'à -90 %, et se fera en parallèle des soldes Golden Week qui elles mettent en valeur des centaines de productions japonaises.

Envie de récupérer Deathloop pour 23,09 € ? The Last of Us Remastered à 9,99 € ? Marvel's Guardians of the Galaxy à 20,99 € ? It Takes Two à 19,99 € ? Ou God of War en édition Digital Deluxe à 14,99 € ? Alors, rendez-vous directement sur le PlayStation Store de vos PS4 et PS5 ou sur le site en ligne pour profiter de ces offres (ici pour les May Savings et là pour la Golden Week) !

