SOLDES PlayStation Store : The Last of Us Part II à 9,99 € et d'autres offres alléchantes pour la suite des Super promo de printemps !

La Super promo de printemps devait se terminer demain, mais Sony Interactive Entertainment a décidé d'allonger cette salve de réductions sur le PlayStation Store pour une partie des produits, et de l'étoffer. Ainsi, l'opération a été prolongée jusqu'au 27 avril à 00h59 et, surtout, de nouveaux articles en rabais ont été ajoutés par centaines.

Envie de récupérer The Last of Us Part II à 9,99 € ? Cyberpunk 2077 à 24,99 € ? Cult of the Lamb à 16,24 € ? A Way Out à 5,99 € ? Ou encore Borderlands 3 : édition Next Level à 11,24 € ? Alors, rendez-vous sur le PlayStation Store pour découvrir les près de 1 900 jeux et DLC en promo actuellement, un nombre qui devrait baisser à la fin de la première partie des Super promo du printemps cette nuit.

