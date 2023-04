PS5 : les balises d'accessibilité, une nouvelle fonctionnalité pratique à venir très bientôt sur le PlayStation Store

Depuis plusieurs années, les constructeurs font de plus en plus d'efforts pour rendre leurs expériences accessibles à tous les publics. De plus en plus de productions proposent ainsi des options de personnalisation de l'expérience pouvant permettre de rendre nos parties plus confortables selon nos envies, et ce surtout pour les joueurs atteints de déficiences visuelles, auditives ou motrices.

Sony Interactive Entertainment va faire un nouveau pas en ce sens en ajoutant une nouvelle fonctionnalité appréciable au PlayStation Store de la PS5 cette semaine. Une mise à jour de la boutique va introduire une cinquantaine de balises, permettant de connaître plus facilement les options d'accessibilité d'un jeu avant l'achat, ou même de rechercher des titres selon les options qu'ils proposent. Le fonctionnement de ces balises a été détaillé sur le PlayStation Blog, comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Nous avons à cœur de proposer des jeux toujours plus accessibles pour tous les joueurs. Aussi, nous sommes ravis de vous annoncer aujourd’hui que les balises d’accessibilité seront déployées cette semaine sur le PlayStation Store sur console PS5.

Grâce à ces balises d’accessibilité, les développeurs de jeux peuvent fournir un aperçu détaillé des fonctionnalités d’accessibilité prises en charge dans leurs jeux. En parcourant les différents portails de jeux sur le PlayStation Store pour PS5, vous pourrez afficher la liste des fonctionnalités d’accessibilité en appuyant sur la touche Triangle (si le jeu que vous sélectionnez prend en charge les balises d’accessibilité). Parmi celles-ci, vous retrouverez des paramètres d’accessibilité visuels et audio, des options de manette DualSense, des paramètres de difficulté et des fonctionnalités de communication en ligne, comme la transcription de chat.

Les balises d’accessibilité seront disponibles pour les jeux PS5 et PS4 du PlayStation Store pour PS5. Si les deux versions sont disponibles (PS5 et PS4), vous pouvez comparer les balises d’accessibilité de chaque version via un menu défilant.

Avec les balises d’accessibilité, vous pourrez facilement voir si le jeu auquel vous souhaitez jouer propose les options d’accessibilité que vous recherchez. Voici un échantillon des quelque 50 balises d’accessibilité disponibles pour les développeurs. Elles se divisent en six catégories :

Fonctionnalités d’accessibilité visuelles, comme le texte en clair, le texte agrandi, les couleurs alternatives, les indices audio et les indicateurs audio directionnels ;

Fonctionnalités audio, comme les commandes de volume, le son mono, le lecteur d’écran et les indices visuels alternatifs ;

Options de sous-titres, comme la taille des sous-titres, les sous-titres en clair et les sous-titres agrandis ;

Les options de commande, comme la réattribution des touches, la sensibilité des joysticks et la possibilité de jouer sans avoir à maintenir des touches enfoncées ni à appuyer rapidement sur des touches, et sans la détection de mouvements ;

Options de gameplay, comme les paramètres de difficulté, la possibilité de sauter les énigmes, les Quick Time Events simplifiés et l’ajustement de la vitesse du jeu ;

Options de communication en ligne, comme la transcription de texte ou de chat vocal et la communication par ping.

Les balises d’accessibilité du PlayStation Store pour PS5 sortiront progressivement cette semaine. Au lancement, des jeux variés prendront en charge les balises d’accessibilité, dont Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal. Nous commençons seulement le déploiement de cette fonctionnalité et travaillons en collaboration avec de nombreux développeurs en vue d’implémenter cette fonctionnalité dans leurs portails de jeux sur PS5 au cours des semaines et mois à venir.

En plus des paramètres d’accessibilité déjà présents dans l’interface de la console PS5, les balises d’accessibilité vous permettront de personnaliser votre expérience vidéoludique sur PS5 selon vos besoins spécifiques. Ces balises représentent la dernière étape visant à rendre les jeux plus accessibles, s’ajoutant aux jeux PlayStation Studios inclusifs et aux futurs produits tels que le Projet Leonardo.

Merci pour votre soutien indéfectible. Nous avons hâte de connaître votre avis sur cette fonctionnalité et d’apprendre comment nous pouvons continuer à améliorer l’accessibilité dans les jeux pour notre communauté.