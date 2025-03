Indiana Jones et le Cercle Ancien : la date de sortie précise sur PS5 fuite avec une excellente nouvelle pour les joueurs

En décembre dernier, Microsoft, Bethesda et MachineGames lançaient Indiana Jones et le Cercle Ancien, un très bon jeu d'aventure inspiré de la trilogie de films de Steven Spielberg avec Harrison Ford. Un titre évidemment disponible sur PC et Xbox Series X|S, mais avant même la sortie, une version PS5 avait été officialisée, attendue dans le courant du printemps 2025.

Tom Warren, de The Verge, affirmait que le lancement était prévu pour le mois d'avril, comme Forza Horizon 5, mais cette semaine, c'est le célèbre leaker de Dealabs billbil-kun qui dévoile des informations plus précises. Selon lui, la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien serait fixée au 17 avril 2025 sur PS5. Les précommandes seraient lancées le 25 mars prochain, avec deux éditions physiques !

Eh oui, contrairement aux autres portages de jeux Xbox Game Studios sur la console de Sony, Indiana Jones et le Cercle Ancien aurait droit à ses boîtes, avec une édition standard et une édition Premium. Déjà disponible pour Xbox Series X, cette édition Premium incluait pour rappel le jeu, le DLC L'Ordre des Géants, un artbook numérique et la tenue du Temple maudit pour Indy, ainsi que trois jours d'accès anticipé. billbil-kun précise que, dans le cas de la version PS5, il n'y aurait que deux jours d'accès anticipé et rajoute qu'il n'a pas d'informations sur une édition Collector pour la console de Sony.

billbil-kun est réputé pour viser toujours juste, mais comme d'habitude, les pincettes sont quand même de mise tant que Microsoft n'a pas officialisé tout cela. En attendant, vous pouvez retrouver Indiana Jones et le Cercle Ancien dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 14,99 € par mois via Amazon.

