Indiana Jones et le Cercle Ancien annoncé sur PS5, sa date de sortie, un beau collector et du gameplay introduits en vidéo

Après nous avoir proposé durant la dernière décennie de nombreux jeux Wolfenstein, les développeurs suédois de MachineGames et Bethesda devraient revenir en fin d'année avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, une aventure inédite pour ce personnage culte du 7e art et de Lucasfilm, annoncé sur Xbox Series X|S et PC. Introduit comme il se doit en début d'année, il avait ensuite eu droit à une bande-annonce au cours du Xbox Games Showcase, assez drôle et digne d'un long-métrage de la saga. En amont de la gamescom Opening Night Live 2024 où sa présence était annoncé, la rumeur d'une version PS5 qui sortirait en 2025 après une exclusivité temporaire a refait surface, mais rien de vraiment nouveau puisque la même chose avait été rapportée en début d'année... Quoi qu'il en soit, c'est donc sans surprise que nous avons découvert un nouvel aperçu du jeu commenté, ainsi que sa date de sortie.

C'est en effet Troy Baker qui fait office de narrateur, avec au passage un aperçu de ses séances de motion capture. Il nous rappelle que le jeu se jouera majoritairement à la première personne, nous mettant littéralement dans la peau d'Indiana Jones. Il ne faudra pas avoir peur des scorpions ou de se frotter à de gros durs au corps à corps ! Les zones de jeu sont décrites comme ouvertes, nous permettant d'explorer librement pour y dénicher des secrets. Nous disposerons également d'un journal répertoriant les objectifs et éléments découverts, ainsi qu'un appareil photo pour récolter des informations, le tout dans l'objectif de résoudre des énigmes.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est donc attendu le 9 décembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows). Pour rappel, il sera disponible day one dans le Game Pass. Mais l'annonce qui aura réjoui les joueurs PlayStation appréciant la licence, c'est bel et bien la confirmation d'une sortie sur PS5 au printemps 2025 ! Tout le monde pourra donc en profiter.

En guise de bonus de précommande, une tenue de voyage et une skin pour le fouet seront offertes. Une édition numérique premium a aussi été dévoilée, incluant trois jours d'accès anticipé, un artbook, un costume inspiré du film Indiana Jones et le Temple maudit, ainsi que le DLC scénarisé The Order of Giants. Enfin, un beau collector physique ajoutera à tout cela un globe pouvant s'ouvrir pour servir de cachette, un journal d'aventure (encore un énième carnet vierge ?), une réplique d'une relique avec le code du jeu et un steelbook, qui n'inclura donc pas de disque vous l'aurez compris.

