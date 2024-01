Indiana Jones et le Cercle Ancien : tout ce que les fans pouvaient espérer et bien plus dans une première bande-annonce

En janvier 2021, tout juste après le rachat par Microsoft, Bethesda et les Suédois de MachineGames annonçaient leur prochain projet vidéoludique, qui à la surprise générale ne sera pas un nouveau Wolfenstein, mais un jeu mettant en scène le plus célèbre aventurier du 7e art, Indiana Jones. Avec des licences populaires comme Tomb Raider et Uncharted ayant fait leurs preuves au fil des années, les amateurs de grandes aventures sur fond de chasse aux artefacts avaient de quoi être curieux. En septembre dernier, Todd Howard nous donnait rendez-vous en 2024 pour enfin réellement le découvrir et c'est donc durant le Xbox Developer_Direct de ce jeudi soir qu'il s'est dévoilé durant une dizaine de minutes.

Sans surprise, puisque de nombreux noms de domaine et une marque ont récemment été déposés, le jeu se nommera bien Indiana Jones and the Great Circle ou Indiana Jones et le Cercle Ancien dans notre langue et sortira cette année sur Xbox Series X|S, PC et dans le Game Pass. Si vous résistiez encore à l'écosystème de Microsoft, il promet d'être tout ce que les fans de la licence attendent d'un jeu de la licence, avec un Indy dont l'apparence est bien reprise de celle d'Harrison Ford !

Cette aventure se situera chronologiquement entre les films Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade, en 1937 et a été pitchée à Lucasfilm par Todd Howard, officiant en tant que directeur de production, qui avait toujours rêvé de créer un jeu dans cet univers et a de suite pensé à MachineGames pour le réaliser. Nous y incarnerons donc Indiana Jones, incarné par Troy Baker (Samuel Drake dans Uncharted 4), mais aussi une certaine Gina doublée par Alessandra Mastronardi. Cette journaliste d'investigation enquête depuis un moment sur le mystère qui va les réunir. Du Marshall College où un voleur va s'introduire en pleine nuit pour voler un artefact à priori sans grand intérêt, aux montagnes de l'Himalaya, en passant par le désert d'Égypte, le parc Sukhothaï en Thaïlande et le Vatican, c'est une aventure mondiale qui attend le duo. En effet, ils vont réaliser que les différents temples et lieux importants visités sont liés entre eux par le Circulus Magnus, renfermant un pouvoir ancestral.

Les affrontements et résolutions d'énigmes se dérouleront à la manière d'un FPS, mais les cinématiques et phases de déplacement seront elles à la troisième personne. Bref, le meilleur des deux mondes. Les développeurs ont voulu proposer « une aventure avant tout », à la limite entre expérience cinématographique et jeu, de nombreux cascadeurs ayant été recrutés pour de la motion capture. L'incontournable fouet d'Indy sera utilisable aussi bien pour se déplacer, que distraire les ennemis ou directement en combat, couplé à un pistolet et de la bonne bagarre aux poings au corps à corps. Nous pourrons approcher les situations de différentes manières en usant de furtivité ou en optant pour une approche plus rentre dedans. Mais le cœur de l'expérience, ce sera les énigmes (certaines facultatives) et la découverte. Et évidemment, de vilains nazis seront présents avec le vilain Emmerich Voss, un obsédé de la manipulation doublé par Marios Gavrilis. Enfin, sachez que le compositeur choisi pour la bande-son est Gordy Haab, bien habitué à travailler sur des projets en lien avec Lucasfilm.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous :

