Xbox Developer_Direct : une présentation en approche avec de gros jeux attendus, pour bien commencer 2024

Une nouvelle année vient de débuter et les éditeurs vont petit à petit commencer à communiquer activement au sujet des jeux à venir à plus ou moins long terme. Ce sera très prochainement le cas de Microsoft, qui a du lourd en stock en provenance de ses studios. Pas de Xbox Partner Preview donc, puisque ce format semble être réservé aux éditeurs tiers, mais un nouveau Developer_Direct comme l'an dernier. Oui, c'est la présentation qui avait dévoilé Hi-Fi Rush, lancé dans la foulée, lui qui fait le sujet d'une rumeur d'un portage sur Switch.

Nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 18 janvier à 21h00 pour découvrir certains jeux prévus sur Xbox Series X|S, PC et dans le Game Pass. Le jeu Indiana Jones de MachineGames sera enfin dévoilé, comme prévu, et il y a fort à parier qu'il y aura de vilains nazis compte tenu du passé du studio avec les Wolfenstein. Senua's Saga: Hellblade II refera parler de lui et nous pouvons donc croiser les doigts pour une date de sortie plus précise qu'un simple 2024. Après un premier trailer de gameplay en juin dernier, l'Action-RPG Avowed d'Obsidian se montrera davantage, de même que le RTS Ara: History Untold d'Oxide Games. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'une surprise en plus de ces jeux.

Présenté par les créatrices et créateurs des jeux eux-mêmes, le Developer_Direct offre un tour d’horizon approfondi des titres à venir, de la manière dont ils sont créés aux personnes qui les créent. Le Developer_Direct vous fera voyager ; des studios suédois de MachineGames pour faire le point sur leur jeu Indiana Jones, en passant par les bureaux d’Obsidian à Irvine pour en savoir plus sur Avowed, avec un arrêt dans le Maryland, chez Oxide Games, afin de découvrir de nouvelles informations sur Ara: History Untold, pour finir à Cambridge et en apprendre plus sur Senua’s Saga: Hellblade II de Ninja Theory. Veuillez noter que cette conférence ne contiendra pas d’informations sur les jeux d’Activision Blizzard, mais que les équipes communiqueront plus tard dans l’année à ce sujet. Le jeu Indiana Jones - MachineGames, le studio primé à l’origine de la récente série Wolfenstein, dévoilera son prochain jeu, Indiana Jones. Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure qui vous plongera dans la peau de l’archéologue légendaire. Le Developer_Direct présentera plus de 10 minutes d’informations inédites sur le jeu , y compris des détails sur le cadre et l’histoire du jeu, la façon dont vous incarnerez Indy, des détails supplémentaires sur sa prochaine aventure autour du monde, et la première bande-annonce de gameplay .

Notez que ZeniMax Online Studios tiendra comme l'année dernière un live dédié à TESO, un Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal prévu pour 22h00. Nous rajouterons le flux vidéo dans cet article pour que vous puissiez le suivre ou vous pourrez également vous rendre sur Twitch.

