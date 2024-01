RUMEUR : la meilleure exclusivité Xbox de 2023 bientôt sur Switch

En 2023, les joueurs Xbox ont eu pas mal de jeux exclusifs à se mettre sous la dent, mais avec parfois des déceptions. Si Starfield n'aura clairement pas mis tout le monde d'accord, il restait Forza Motorsport ou des jeux plus modestes comme Party Animals et Planet of Lana, mais un titre a réussi à se démarquer.

Annoncé fin janvier pour sortir immédiatement sur PC et Xbox Series X|S, Hi-Fi Rush est un habile mélange de jeux d'action et de rythme développé par Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo) qui a vite attiré plusieurs millions de joueurs grâce à sa présence dans le Game Pass. Du contenu additionnel a déjà été rajouté, mais le titre n'a pas fini de faire parler de lui.

L'insider NateTheHate a en effet récemment affirmé qu'un jeu first party Xbox très apprécié allait être porté sur Nintendo, sans citer le jeu en question. Mais lolilolailo, autre insider de ResetEra bien renseigné, affirme quant à lui qu'il s'agirait de Hi-Fi Rush. Une information évidemment à prendre avec des pincettes, mais pour rappel, Phil Spencer n'a jamais caché sa volonté de proposer ses jeux sur un maximum de consoles, même les concurrentes.

Si Hi-Fi Rush doit voir le jour sur Nintendo Switch, bien sûr, il faudra passer à la caisse, le Game Pass n'était pas proposé sur la console de salon portable japonaise. Vous pouvez déjà retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

